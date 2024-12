銀座初の路面店「BAPE STORE(R) GINZA」がオープン

株式会社 ノーウェア

12月5日、「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎)」は、銀座エリア初の路面店となる「BAPE STORE(R) GINZA(ベイプストア(R) 銀座)」をオープンします。

BAPE(R) CAMOをあしらったウッディな壁面に、BAPE(R)︎の象徴であるAPE HEADを掲げたファサードが、歴史ある銀座2丁目の街に異彩を放ちます。

店内は、1階と2階を螺旋階段で行き来できる2フロア構成。親しみを感じさせるウッドを基調にグラフィックやシルバーを利かせ、BAPE(R)︎らしい遊び心を加えたリュクスな店内に仕上げました。

BAPE STORE(R) GINZAEXCLUSIVE ITEMS

オープン日である12月5日(木)は、GINZA CAMOやクリスタルストーンをあしらったTシャツ(4型)、クルーネックスウェット(2型)、フーディー(プルオーバー、“SHARK FULL ZIP HOODIE”の2型)、ニットキャップ(1型)、今治ハンドタオル(3枚セット)を店舗限定で発売。

CRYSTAL STONE BAPE(R) TEE

\25,300- (税込)

CRYSTAL STONE

BAPE(R) CREWNECK SWEATSHIRT

\42,900- (税込)

CRYSTAL STONE

SHARK FULL ZIP HOODIE

\66,000- (税込)

BAPE STORE(R) GINZA LOGO

HAND TOWEL SET

\6,600- (税込)

BAPE BLACK(R)24 FALL /WINTER SEASON

BAPE(R)︎のハイエンドライン「BAPE BLACK(R)(ベイプ ブラック)」の最新シーズンアイテムも12月5日(金)より発売いたします。

BAPE BLACK(R) TWEED CARDIGAN

\77,000- (税込)

BAPE BLACK(R)

METAL LOGO HOODIE

\66,000- (税込)

BAPE BLACK(R)

EMBROIDERY LONG TEE

\49,500- (税込)

BAPE BLACK(R)

WIDE LEGMETAL LOGO SWEAT PANTS

\77,000- (税込)

GINZA EXCLUSIVEGORE-TEX



GORE-TEX(ゴアテックス)を採用したコレクションから、ロゴ部分に蓄光素材を用いたグローインザダーク仕様のダウンジャケット、スノーボードジャケット、キャップも店舗限定で取り揃えています。

GORE-TEX GLOW IN THE DARK

DOWN JACKET

\99,000- (税込)

GORE-TEX GLOW IN THE DARK

SNOWBOARD DOWN JACKET

\110,000- (税込)

GORE-TEX WIND STOPPER

GLOW IN THE DARK PANEL CAP

\13,200- (税込)

BABY MILO(R) x SANRIO CHARACTERS

さらに12月7日(土)には、BABY MILO(R)とSANRIO CHARACTERSのコラボレートコレクションを先行発売。

「BAPE STORE(R) GINZA」限定となるブラックカラーのTシャツも特別にご用意しました。

GINZA BABY MILO(R) X

HELLO KITTY TEE

\12,100- (税込)

GINZA BABY MILO(R) X

KUROMI TEE

\12,100- (税込)

GINZA BABY MILO(R) X

CINNAMOROLL TEE

\12,100- (税込)



GINZA BABY MILO(R) X

BAD BADTZ-MARU TEE

\12,100- (税込)

GINZA BABY MILO(R) X

SANRIO CHARACTERS TEE #1

\12,100- (税込)

GINZA BABY MILO(R) X

SANRIO CHARACTERS TEE #2

\12,100- (税込)

SANRIO CHARACTERSGREETING EVENT

A BATHING APE(R)のマスコットキャラクターBABY MILO(R)と、世界中で世代を問わず愛されているサンリオキャラクターズのコラボレーション発売を記念し、発売当日にBAPE STORE(R) GINZAにハローキティとマイロが登場いたします。

当日、指定金額以上の商品をお買い上げいただいたお客様は、先着順で特別なグリーティングイベントにご参加いただけます。



グリーティングイベントについてはBAPE STORE(R) GINZAの特設ページをご覧ください

SPECIAL GIFTWITH PURCHASE

オープンを記念して、\30,000-(税込)以上お買い上げのお客さまにBAPE(R)︎オリジナル今治ハンドタオルをプレゼントします。

*数量限定の為無くなり次第終了とさせていただきます。

*詳しくはスタッフまでお問合せください。

銀座の新しいシンボル「BAPE STORE(R) GINZA」に是非、足をお運びください。

本ストアの詳細は特設ページをご覧ください

BAPE STORE(R) GINZA

東京都中央区銀座2-6-5

営業時間:11:00~20:00

オープン:2024年12月5日(木)



特設ページ:https://jp.bape.com/blogs/news/bapestoreginza

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.