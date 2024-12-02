全銘柄対象！「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム[画像1: https://prtimes.jp/i/52387/696/resize/d52387-696-46ddab4e5e3b472f9bb5-0.png ]■キャンペーン概要対象期間中に『CFDネクスト』での新規取引量に応じて現金を最大100万円キャッシュバックいたします。全銘柄が対象になります！この機会にぜひお試しください。[画像2: https://prtimes.jp/i/52387/696/resize/d52387-696-8837b37a6b26c6711e0a-0.png ]■対象者外為どっとコムの『CFDネクスト』口座をお持ちの方■対象期間2024年12月2日(月)午前8時00分～2024年12月28日(土)午前6時30分■エントリー方法外為どっとコム ウェブサイト内の「CFD新規取引量に応じて最大100万円キャッシュバック！キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。https://www.gaitame.com/campaign/cfd2412[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/696_1_4ef3d152485145eba3a0b06c3a6eaa1d.jpg ]現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。▼現在開催中のキャンペーンはこちらhttps://www.gaitame.com/campaign/今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。【会社概要】社名：株式会社外為どっとコム本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号代表取締役：竹内 淳事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業HP：https://www.gaitame.com/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/696_2_275190773a7bcb20fb1d7761dd59df99.jpg ]