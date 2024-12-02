【ザ・アイランド 吉良ワイキキビーチ本店】新年を華やかに彩る『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』を1月2日（木）～ 5日（日）に開催！
ハワイアンレストラン「ザ・アイランド」を運営する株式会社ササキクリエイト（本社所在地：愛知県西尾市、代表取締役：佐々木 康二）は、「ザ・アイランド」吉良ワイキキビーチ本店にて、『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』を2025年1月2日（木）~ 1月5日（日）の期間限定で開催いたします。
今回「ザ・アイランド」初の試みとなる『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』。
「ポケ」「ガーリックシュリンプ」「モチコチキン」などの定番ハワイ料理から、人気の「アサイーボウル」や焼き立てのパンケーキまで、新春を盛り上げる華やかなお料理の数々を、ビュッフェ形式で心ゆくまでご堪能ください。
当店人気のパンケーキとアサイーボウルはオーダー制となっており、出来立てをご用意いたします。焼き立てのパンケーキは、バターミルク、チョコチップ、マカダミアの3種ございます。また、ミニサイズのアサイーボウルはご自分でトッピングをお選びいただけます。
全日程二部制となっており、各部40名様限定ですので、お早めのご予約をおすすめしております。
おせち料理を食べつくした後は、「ザ・アイランド」吉良ワイキキビーチ本店の『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』で、ビーチを眺めながら晴れやかな新年をお過ごしください。
■『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』詳細
開催期間：2025年1月2日（木）～1月5日（日）
第一部：11:00～12:45（最終入場時間/ 12:00）
第二部：13:30～15:15（最終入場時間/ 14:30）
販売価格：大人5,000円（小学生2,500円・幼児1,000円・3歳以下無料）
＋1,500円でアルコール飲み放題付き
予 約：下記URLより承ります。
https://www.tablecheck.com/ja/shops/theisland-kirawaikikibeach/reserve
【メニュー一例】
＜Food＞
・ポケ
・サーモンポケ
・ガーリックシュリンプ
・トマトクリームガーリックシュリンプ
・モチコチキン
・ハニーチキン
・アヒカツ
・スパムおむすび
・フライドライス etc.
＜Hawaiian Sweets＞
・アサイーボウル
・パンケーキ
・マラサダ etc.
＜Drinks＞
・コナコーヒー
・自家製レモネード
・パイナップル
・オレンジ
・マンゴー
・ハワイアンサン etc.
＜Alcohol Drinks＞
・生ビール
・レモンサワー
・ハイボール
・カクテル各種 etc.
※仕入れ状況などにより、メニューの一部を変更させていただく場合がございます。
【店舗情報】
店舗名 ： 『ザ・アイランド 吉良ワイキキビーチ本店』
住所 ： 愛知県西尾市吉良町宮崎西部田９ Lani Suite 2F
アクセス： 名鉄蒲郡線 三河鳥羽駅より車で3分
駐車場 ： 専用駐車場はございませんが、近隣に吉良サンライズパークなど
無料駐車場がございます（海水浴シーズンのみ有料）
電話番号： 0563-77-3656
営業時間： 10:00～20:00（LO19:00）
定休日 ： 不定休
座席数 ： 60席
開業日 ： 2023年4月18日（火）
URL ： https://www.theislandjp.com/
Instagram： @theisland_kirawaikikibeach
【運営会社】
会社名 ：株式会社ササキクリエイト
所在地 ：〒444-0536 愛知県西尾市吉良町中野郷中131-3
設立年月：2019年1２月
代表者 ：代表取締役 佐々木 康二
URL ：https://www.sasakicreate.com/
事業内容：精密機械加工事業、食品工業向け機器販売、飲食事業
【お問い合わせ先・F C加盟のご相談窓口】
会社名：株式会社ササキクリエイト
担当者：佐々木 宛
メールアドレス： info@sasakicreate.com