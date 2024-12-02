【ザ・アイランド 吉良ワイキキビーチ本店】新年を華やかに彩る『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』を1月2日（木）～ 5日（日）に開催！

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株式会社ササキクリエイト

ハワイアンレストラン「ザ・アイランド」を運営する株式会社ササキクリエイト（本社所在地：愛知県西尾市、代表取締役：佐々木 康二）は、「ザ・アイランド」吉良ワイキキビーチ本店にて、『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』を2025年1月2日（木）~ 1月5日（日）の期間限定で開催いたします。





今回「ザ・アイランド」初の試みとなる『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』。


「ポケ」「ガーリックシュリンプ」「モチコチキン」などの定番ハワイ料理から、人気の「アサイーボウル」や焼き立てのパンケーキまで、新春を盛り上げる華やかなお料理の数々を、ビュッフェ形式で心ゆくまでご堪能ください。



当店人気のパンケーキとアサイーボウルはオーダー制となっており、出来立てをご用意いたします。焼き立てのパンケーキは、バターミルク、チョコチップ、マカダミアの3種ございます。また、ミニサイズのアサイーボウルはご自分でトッピングをお選びいただけます。




全日程二部制となっており、各部40名様限定ですので、お早めのご予約をおすすめしております。


おせち料理を食べつくした後は、「ザ・アイランド」吉良ワイキキビーチ本店の『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』で、ビーチを眺めながら晴れやかな新年をお過ごしください。


■『2025 ニューイヤーハワイアンビュッフェ』詳細


開催期間：2025年1月2日（木）～1月5日（日）


　　　　　第一部：11:00～12:45（最終入場時間/ 12:00）


　　　　　第二部：13:30～15:15（最終入場時間/ 14:30）


販売価格：大人5,000円（小学生2,500円・幼児1,000円・3歳以下無料）


　　　　　　＋1,500円でアルコール飲み放題付き


予　　約：下記URLより承ります。


https://www.tablecheck.com/ja/shops/theisland-kirawaikikibeach/reserve


【メニュー一例】

＜Food＞


・ポケ


・サーモンポケ


・ガーリックシュリンプ


・トマトクリームガーリックシュリンプ


・モチコチキン


・ハニーチキン


・アヒカツ


・スパムおむすび


・フライドライス　etc.



＜Hawaiian Sweets＞


・アサイーボウル


・パンケーキ


・マラサダ　etc.







＜Drinks＞


・コナコーヒー


・自家製レモネード


・パイナップル


・オレンジ


・マンゴー


・ハワイアンサン　etc.



＜Alcohol Drinks＞


・生ビール


・レモンサワー


・ハイボール


・カクテル各種　etc.






※仕入れ状況などにより、メニューの一部を変更させていただく場合がございます。



【店舗情報】

店舗名　：　『ザ・アイランド 吉良ワイキキビーチ本店』


住所　　：　愛知県西尾市吉良町宮崎西部田９ Lani Suite 2F


アクセス：　名鉄蒲郡線　三河鳥羽駅より車で3分


駐車場　：　専用駐車場はございませんが、近隣に吉良サンライズパークなど


　　　　　　無料駐車場がございます（海水浴シーズンのみ有料）


電話番号：　0563-77-3656


営業時間：　10:00～20:00（LO19:00）


定休日　：　不定休


座席数　：　60席


開業日　：　2023年4月18日（火）


URL　　：　https://www.theislandjp.com/


Instagram：　@theisland_kirawaikikibeach







【運営会社】

会社名　：株式会社ササキクリエイト


所在地　：〒444-0536 愛知県西尾市吉良町中野郷中131-3


設立年月：2019年1２月


代表者　：代表取締役　佐々木 康二


URL　 ：https://www.sasakicreate.com/


事業内容：精密機械加工事業、食品工業向け機器販売、飲食事業



【お問い合わせ先・F C加盟のご相談窓口】

会社名：株式会社ササキクリエイト


担当者：佐々木 宛


メールアドレス： info@sasakicreate.com