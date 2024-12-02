【本日発行】創刊20周年！シアター情報誌「カンフェティ」　今月は『Musical プラハの橋』歌手 竹島 宏・SHY BOYプロデュース 今江大地・清水順二が登場

ロングランプランニング株式会社シアターウェブマガジン「カンフェティ」https://magazine.confetti-web.com/シアターウェブマガジン「カンフェティ」公式Xhttps://twitter.com/confe_magazine[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-1a612c1dcfb74a20eb3a-3.jpg ]2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。今月号の表紙には、SHY BOYプロデュース Vol.5『キャッシュ・オン・デリバリー』より今江大地 & 清水順二、『Musical プラハの橋』より竹島 宏が登場！『キャッシュ・オン・デリバリー』は、イギリスの劇作家マイケル・クーニーよる傑作コメディ。メインキャストを演じる今江大地と清水順二が、作品の魅力について語ります。『Musical プラハの橋』は、歌手 竹島 宏が2023年に日本レコード大賞を受賞した楽曲、『プラハの橋』・『一枚の切符』・『サンタマリアの鐘』をモチーフにしたミュージカル。初めて役者として主演を務めるという竹島 宏に、その心境を聞きました。ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。[画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-afd6f6b054dbd05b407d-10.jpg ]今月のPICK UPインタビュー○今江大地 & 清水順二SHY BOYプロデュース Vol.5『キャッシュ・オン・デリバリー』○風間杜夫 & 萩原聖人二兎社公演48『こんばんは、父さん』[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-fa4d44260e2b86f3df75-9.jpg ]○成井 豊 & 関根翔太 & 鍛治本大樹演劇集団キャラメルボックス2024 クリスマスツアー『ミスター・ムーンライト』○黒木 瞳リーディングエンターテイメント『ルビンの壺が割れた』○竹島 宏『Musical プラハの橋』[画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-490f327517c11fc7ec77-7.jpg ]○福田転球 & 大堀こういち & 長塚圭史 & 山内圭哉KAAT×新ロイヤル大衆舎 vol.2『花と龍』○河原雅彦 & 岡本圭人KERA CROSS 第六弾『消失』○伊崎龍次郎 & 松井健太コメディ朗読劇 CONTELLING「とりあえずウーロン茶」（俳優編）[画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-f00e050eb074026c7d7f-4.jpg ]○田口 涼 & 佐藤たかみち & 久保侑大舞台『7SEEDS～春の章～』[画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-6ff6303140c058ae44b6-8.jpg ]○三浦涼介『オイディプス王』○設楽銀河 & 辻 憲斗舞台『アイ★チュウ』～La Grande Marche～○鈴木裕樹 & 浅沼晋太郎こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演 bpm本公演『アヴェ・マリターレ！』[画像7: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-f423b6b8586e1b50195f-11.jpg ]○十味舞台『まちカドまぞく』○伊崎央登 & 赤井英和 & ゆきぽよ & いとう大樹劇団TEAM-ODAC 第45回本公演 舞台『破天荒フェニックス～2024～』[画像8: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-136255bb7cfea2fe0f59-5.jpg ]○林 鼓子舞台『夢のかけらを歌に乗せたら』○小倉健太郎 & 佐々木多門 & 清水美穂子ひとつのはな #19 宝生流『羽衣 盤渉』 ／ #20 喜多流『黒塚 白頭』○野村万蔵『第四回 万蔵の会』○木村理佐 & 清水奏花 & 田宮 亮 & 原田真侑MUZA パイプオルガン クリスマス・コンサート2024『4人のオルガニストとめぐるクリスマスの旅』○宮内浩之 & 山田佳歩 & 勅使河原綾乃 & 新井悠汰NBAバレエ団『ドン・キホーテ』[画像9: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-7c0545ad328cef22e015-6.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-bd68a426b94cf4e0a59e-12.jpg ]シアター情報誌「カンフェティ」について[画像11: https://prtimes.jp/i/13972/2856/resize/d13972-2856-630fa48e134d95ec9c72-1.png ]＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）▼バックナンバーはこちらhttps://magazine.confetti-web.com/confetti/backnumber/36868/＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/会社概要ロングランプランニング株式会社2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/