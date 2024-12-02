インド共和国にインド本社統括拠点を新設

住友重機械工業株式会社会社ロゴ

住友重機械工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下村真司、以下「当社」）は、インド共和国にインド本社統括拠点となるSumitomo Heavy Industries (India) Private Limited（住友重機械工業99%出資、Sumitomo Heavy Industries (Europe) B.V.1％出資、略称:SHI(IN)、以下「新会社」）を新たに設立しました。

■インド本社統括拠点の目的

インド市場は当社グループにおいて、主要な事業との関係性が深い技術・製品・市場を有しています。既に市場参入している主な事業部門は、メカトロニクスセグメントではSumi-Cyclo Drive India Private Limited（プネー）が減速機の販売・組立・サービス事業を展開しています。インダストリアル・マシナリーセグメントにおいてはプラスチック射出成形機を取り扱うSHI Plastics Machinery (India) Private Ltd.（グルガオン）が販売・サービス事業を展開しています。

当社グループとして、さらに総合力を発揮した事業活動ができるよう、新規事業参入支援、シェアードサービスの提供、営業・サービス拠点や経理・資材などの事業管理・運営支援、事業インフラ・ガバナンス強化などを組織的に行っていきます。また、環境対策・規則やサステナビリティに関するインドの取り組みをグループ内に展開する役割も担います。

上記の活動を通して、当社の高品質な商品とサービスを提供する機械メーカとして、今後の市場拡大と社会に貢献する事を目指していきます。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100192/table/73_1_f21d912465b54d54a4cf6405914529ff.jpg ]