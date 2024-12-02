ロングランプランニング株式会社カンフェティにて2024年12月2日(月)10:00より予約受付開始http://confetti-web.com/@/yamanbaFacebookhttps://www.facebook.com/ttrnoh[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2846/resize/d13972-2846-580f3920f63751d1e0ac-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2846/resize/d13972-2846-17242f7f0c6d98b48c32-0.jpg ]世阿弥をして「名誉の曲舞」と言わしめた名曲！山姥とは何者なのか？哲学的要素と芸能を巧みに融合させた壮大なこの演目のシテを演ずるのは、スケールの大きさと繊細さを兼ね備え世代を牽引する味方玄。地謡には世界観の表現に定評ある片山九郎右衛門。ワキには詞の力に溢れる人間国宝・宝生欣哉を迎え、世阿弥をして「名誉の曲舞」と言わしめたダイナミックで迫力満載の名曲をお届けいたします。 [画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2846/resize/d13972-2846-4ec1c48904e85b56879d-3.jpg ]質の高い、本物の能の上演で人気の「TTR能プロジェクト」による、力ある能楽師の演じる本当に面白い能「山姥」をお楽しみ下さい。[画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2846/resize/d13972-2846-8da1ad1b11d75451fc44-0.jpg ]団体概要 『TTR能プロジェクト』は、関西をベースに活動する小鼓方幸流・成田達志と大鼓方大倉流・山本哲也の、囃子方による「能」プロデュース・ユニット。門閥や所属地域を超えた妥協のない配役と魅力的な選曲により、東西にわたり注目を集め続けている。平成29年度大阪文化祭賞受賞。個々としても、山本は「文化庁芸術祭優秀賞」を、成田は「芸術選奨文部科学大臣新人賞」を受賞している。2022年、結成20年を迎えた。 公演概要 TTR能プロジェクト 2025新春公演『山姥』 公演日：2025年2月2日 (日)会場：大槻能楽堂（大阪府 中央区 上町 A-7）■出演者シテ 味方 玄ツレ 上野雄介ワキ 宝生欣哉ワキツレ 宝生尚哉、小林 努アイ 小笠原由祠 笛 竹市 学小鼓 成田達志大鼓 山本哲也太鼓 前川光範地謡 片山九郎右衛門 浦田保親 深野貴彦 齊藤信輔 今村哲朗 山田 薫 笠田祐樹 大槻裕一後見 赤松禎友、大江信行解説 村上 湛■スタッフ丸尾 拓(Ｇ-フォレスタ)ささき永都子(マーゴ)■公演スケジュール2025年2月2日 (日)開場時間 13：00開演時間 14：00※開場・受付は、開演1時間前（午後1時）からとなります。