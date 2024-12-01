約300kgのゴミを6組17名が回収！ 県内外の学生が取り組む地方創生イベント

株式会社ASURX参加者全員集合社員

11月16日(土)鳥取県境港市で開催された「全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港」（主催：一般社団法人EDA~ Environmental Development Association:環境育成協会~イベント事務局：株式会社ASURX）は、観光と競技型ゴミ拾いを一体化した、日本初※の取り組みの同イベントには6チーム17名が参加し、約300kgの海岸ゴミを回収しました。

拾ったゴミ

同イベントでは全国の大学生、短大生、 専門学校生、そして専門職大学生の所属生を対

象に参加者を募集し、今回は6チーム、計17名が集まって競いました。

大会では前半・後半の 2 部制をとり、1セット目は、ゴミの重さ、2セット目は、回収したゴミ袋の数に応じて加点し、チームごとに集計して順位を決定し、鳥取大学生で構成された「GFCM」が初優勝を飾りました。

優勝チームには、旅行券 10 万円を、その他入賞チームには、「境港のカニ選りすぐりセット」、鳥取県のグランピング施設アドセンターパル(https://www.adpal.jp/)提供「アースステイ青島(https://glampingstyle.jp/aoshima/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAi_G5BhDXARIsAN5SX7qX_pWO1ZPu53CoYQP2HgkgdKeW6XhymleA7trZRK2p1Ilz022-yXAaAl2oEALw_wcB)」宿泊券、有限会社いろは精肉店・肉道楽いろはから「鳥取和牛」、隠岐汽船株式会社(https://www.oki-kisen.co.jp/)提供「隠岐汽船チケット」、「皆玉邸 恵-MEGUMI(https://www.kaigyokutei.com/megumi/)-アメニティセット」などを贈呈しました。参加学生の皆様には、株式会社門永水産(http://www.kadonaga.com/)「かにみそバーニャカウダ(http://www.kadonaga.com/products/crabprocessing/e3.html)」、「ゲゲゲの妖怪楽園」から「鬼太郎ワールドクッキー」、有限会社赤石商店(https://www.akaishiya.com/)「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪せんべい(https://www.akaishiya.com/archives/520)」、株式会社寺子屋ウェーブ「妖怪饅頭」、日本食品工業株式会社(https://www.nisshoku.jp/)「しょうゆラーメン(https://www.benbu.jp/?mode=cate&cbid=1366976&csid=20&sort=p&srsltid=AfmBOoqIMNozwdyW8K8GezqCtSOdN-jxBCc6f_QklWt11uIfwH0o8BUd)」を差し上げました。

ゴミ拾いの前に、参加者はJR 境港駅前からしげるロードやおさかなロード、境台場公園までの約 2 キロを散策。昼食には、水木しげる記念館前にある御食事処「かにじまん」でベニズワイカニの食べ放題を満喫しました。

境港市の自然や地域住民との関わりを通し、境港市を訪れるのが初めての人もそうではない方にも満足いただけるような機会創出を、今後も目指してまいります。

大会の概要は以下の公式HPからもご覧いただけます。

【全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバル in 境港 公式 HP】 https://gomi-fes.com/

開催報告

・参加チーム・参加人数6チーム、17名

成績報告

優勝 GFCM

準優勝 Prayers

3位 ゴミ大生

ライオンズクラブ賞 ありたおの星

※SNS発信によって、境港を最も魅力的に発

信したことを称えた。

・ゴミ回収量

6チーム合計293kg

優勝チーム GFCMゴミ拾い前の説明についてゴミの計量の様子ゴミを拾う様子表彰式

イベント概要

日時： 2024 年 11 月 16 日(土) 10:45~15:30

開催場所：境港公共マリーナから美保湾展望台付近の砂浜(所在地:鳥取県境港市新屋町)

主催：一般社団法人 EDA(Environmental Development Association:環境育成協会)

事務局 株式会社 ASURX(アシュリックス)

参加費：無料

協賛：株式会社 門永水産 有限会社 足立道路 WaSay法律事務所 味処 美佐

後援：境港市/鳥取県/環境省中国四国地方環境事務所/境港美保ライオンズクラブ/TSK

さんいん中央テレビ/ 日本海テレビ/ BSS 山陰放送/新日本海新聞社 / 山陰中央新報社/中海テレビ放送

・X アカウント：https://x.com/gomifes_tottori

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/gomifes_tottori_sakai?igsh=OWhpYnY5Mzk4Yjc%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gomifes_tottori_sakai?igsh=OWhpYnY5Mzk4Yjc%3D&utm_source=qr)

・Titokアカウント：

https://www.tiktok.com/@gomifes_tottori?_t=8r7vZ6VyPo2&_r=1(https://www.tiktok.com/@gomifes_tottori?_t=8r7vZ6VyPo2&_r=1)

当日のスケジュール

10:45~11:00 境港公共マリーナ到着・開会式(屋上)

11:00~13:00 境港市観光(JR 境港駅から境台場公園までの約 2 キロ)

13:00~15:00 ゴミ拾い・計測

15:00~15:30 閉会式・表彰・賞品授与(美保湾展望台付近砂浜)

※日本初（主催者調査2024年9月）

参加者を学生に限定して応募し、ゴミ拾いと観光旅行を組み合わせて開催したイベントは、当社調べて日本で初めての開催

お問い合わせ

事務局: 株式会社 ASURX(アシュリックス:池淵)

E-mail: eda@asurx8.com