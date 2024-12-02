【カミオジャパンショップ 限定200個福袋】20,000円（税込）以上のかわいい文房具・雑貨が入ったハッピーバッグが12月2日(月）12時から予約販売開始！
カミオジャパンショップハッピーバッグ福袋
【カミオジャパンショップ「ハッピーバッグ福袋」】https://www.kamiojapan.shop/view/item/000000001178
株式会社カミオジャパンは（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北田和樹）は、「カミオジャパンショップ限定ハッピーバッグ」を2024年12月2日（月）12時から公式オンラインショップにて200個限定で販売いたします。カミオジャパンのオリジナルデザインの文房具・雑貨が入った福袋です。※無くなり次第販売終了となります。発送は12月18日（水）より順次となります。
かわいいオリジナル文房具や雑貨が20,000円（税込）分相当が入った大変お得なセットになっております。
さらにハッピーバッグ福袋は全国送料無料にてお届けいたします。
カミオジャパンショップハッピーバッグ福袋
【ハッピーバッグ2024概要】
◆価格：4,400円（税込）
◆取扱：カミオジャパンショップ（公式オンライン）
◆販売開始：2024年12月2日(月）12時より開始
◆注文受付：2024年12月2日（月）12:00～12月16日（月）23:59
◆発送：2024年12月18日（水）より順次発送
【ハッピーバッグ2024セット内容】
・ペンケース：2個
・フェイスタオル：2枚
・マスキングテープ
・ふせん
・筆記具
・ノート
・メモ
・グリッターカップ
・ガーゼタオル
・ネイルシール
・ヘアクリップ
・寝ぐせ直しミスト
・ぬいぐるみキーホルダー
・その他おまかせ文房具・雑貨
※20,000円（税込）相当のカミオジャパン商品のセットとなります。
※詳細は、ショップページをご確認ください。
https://www.kamiojapan.shop/view/item/000000001178
◆社名：株式会社カミオジャパン
◆コーポレートサイト
https://www.kamiojapan.jp/
◆カミオジャパンショップ（公式オンライン）
https://www.kamiojapan.shop/