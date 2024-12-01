【岡山大学】大学発スタートアップの創出に向け、研究者と経営人材のマッチングワークショップを開催

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 1日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-4f9a4777b1c4e9e90194-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2024年11月24日、株式会社エル・ティー・エスと共同で、大学発スタートアップの創出に向けて、研究者と経営人材のマッチングを図るためのワークショップを岡山大学附属図書館で開催し、本学から5人、岡山理科大学から2人の研究者7人と経営人材10人、オブザーバー5人の計22人が参加しました。 このワークショップは、同社が今年度採択された新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（Management Personnel Matching program: MPM）」に基づいて実施する「Palette」プロジェクトの一環として実施したもので、研究者と専門的な経営スキルや市場理解を有する経営人材を結び付けることで、研究者が持つ先端技術や研究成果の事業化プロセスを加速することを目的としています。 当日は、エニアグラムファシリテーターの大島直彰氏を講師として、座学と実践的なグループワークを実施しました。 座学では、チームビルディングの重要性やエニアグラム心理学を活用したタイプ別の行動特性について学び、グループワークではグループに分かれて協働の実践を行い、研究者と経営人材の互いの強みを活かす方法を体験しました。 ワークショップは、研究者と経営人材が実際に顔を合わせ、協力の可能性を探る貴重な機会として、新たなスタートアップの創出や価値ある研究の社会実装に向けた第一歩となりました。 岡山大学は今後も、大学研究シーズの事業化を図り、地域や国際社会におけるイノベーション創出に尽力していきます。また、本学研究・イノベーション共創機構スタートアップ・ベンチャー創出本部が窓口となり、技術シーズ・ビジネスプランの事業化に向けたアドバイス、経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っております。ベンチャー企業設立にご興味をお持ちの教職員・学生の皆さんは、どうぞお気軽にご相談ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-c78dc25408b9fe89a819-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-96fbb218d03b9734e2aa-2.jpg ]◆参 考・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（Management Personnel Matching program: MPM）」 https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/keieijinzaikakuhosienjigyou.html・Paletteプロジェクト https://palette-lts.com/・株式会社エル・ティー・エス https://lt-s.jp/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/・岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 https://venture.okayama-u.ac.jp/・岡山大学「岡大ベンチャーサポートテラスV-Story」起業相談窓口 https://venture.okayama-u.ac.jp/consultation/[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-b96aec1dde83b2f27ee9-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-2b0f1ab91e8f6317cf96-4.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-3f30e635250b31f2ab8c-5.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています。 https://venture.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-8801102a976d462aaa88-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2732/resize/d72793-2732-10c4c604b22db3b423f5-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html