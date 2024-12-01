第五人格クリスマスオフラインイベント Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas ～ 月の河マーケット ～」にTHEキャラSHOPが出展！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2024年12月20日(金)～12月22日(日)開催の第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas ～ 月の河マーケット ～」THEキャラSHOP出張版を幕張メッセ 展示ホール11にて出展いたします。
今回のイベントでは、第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas ～ 月の河マーケット ～」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=85089
【イベント情報】
イベント名：第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦
「Merry Starry Christmas ～ 月の河マーケット ～」THEキャラSHOP出張版
開催期間：2024年12月20日(金)～12月22日(日)
開催場所：幕張メッセ 展示ホール11
【ご購入者様特典】
【販売商品】
◆THEキャラサイトで同時通販を実施いたします
・受注期間：2024年12月20日(金)10:00～2025年1月23日(木)23:59
・発送時期：2025年5月上旬～中旬ごろ順次発送
・通販URL：https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3865
※12月20日(金)10:00以降に販売可能となります。
【ご購入者様特典】
・THEキャラサイトで本イベントの商品を、一会計につき税込3,000円以上ご注文で【ポストカード（集合イラストver.）】を1枚プレゼントいたします。
※別会計での端数の合算は不可となります
※店頭購入特典は付帯対象外です
クリアカード(ブラインド) S34真髄2 ver.
価格：440円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約H91ｍｍ×Ｗ55ｍm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ブラインド) S34真髄2 ver.
価格：550円(税込)
種類数：全8種
サイズ：直径約57mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー(ブラインド) S34真髄2 ver.
価格：770円(税込)
種類数：全8種
サイズ：全高50ｍｍ以内
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
デカンバッチ S34真髄2 ver.
価格：各1,100円(税込)
種類数：全8種
サイズ：直径約150mm
アクリルスタンド S34真髄2 ver.
価格：各1,650円(税込)
種類数：全6種
サイズ：全高150ｍｍ以内
アクリルスタンド S34真髄2 ver.
価格：各2,200円(税込)
種類数：全2種
サイズ：全高180ｍｍ以内
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
◆IdentityV 第五人格 公式サイト
https://www.identityvgame.com/jp/
◆IJL第五人格日本プロリーグ公式サイト
https://www.identityv.jp/IJLleague/
◆IdentityV 第五人格 公式Twitter(@IdentityVJP(https://x.com/identityvjp))
◆THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)Joker Studio of NetEase All Rights Reserved.
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売