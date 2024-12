【岡山大学】岡山大学大学院教育学研究科の十川麗美客員研究員がJETRO「J-Star X Local to Global Success」コースに採択

◆概 要 国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)大学院教育学研究科の十川麗美客員研究員が、2025年1月12日から1週間にわたり、世界最先端のスタートアップエコシステムに触れる日本貿易振興機構(JETRO)「J-Star X Local to Global Success 2024」シリコンバレー派遣プログラムに採択されました。 「J-Star X Local to Global Success 2024」は、日本各地のスタートアップに国際市場での成長を目指したグローバルなスキルと人脈を構築する機会を提供することを目的とし、主に、アジアや北米、欧州のトップエコシステムへのアクセスを通じて、現地ビジネスへの適応性や市場理解を深めることを支援するもので、実践的なセミナー、メンタリング、海外派遣といった多段階のプログラムで構成されています。 十川客員研究員は2019年から岡山大学病院臨床遺伝子診療科の認定遺伝カウンセラーとして遺伝啓発プロジェクト「Genetic cafe」に取り組んできました。2023年には経済産業省とジェトロが主催するグローバル起業家等育成プログラム「始動Next innovator 2023」に採択され、さらにプロジェクトの事業案をブラッシュアップ。今年度のJ-Star Xに、ステークホルダーと協力し、市民に対する遺伝啓発から遺伝性疾患診断後の全てを包括するがん予防プログラムの社会実装化案を提案し、このたびの採択に至りました。 十川客員研究員は採択に際し、「世界最先端のビジネスに触れる機会をいただき、大変光栄です。今回の採択は、社会に広く『ゲノム診療』や『認定遺伝カウンセラー』の存在や仕事を知っていただく絶好のチャンスであると思っています。遺伝情報の活用がさらに進めば、今よりももっとがんの早期発見や早期治療を行うことができ、世界の多くの人の命を救えると私は考えています。このプログラムを通じて知見やネットワークを存分に広げ、革新的なゲノム診療ソリューションの社会実装に取り組んでまいります」とコメントしています。 岡山大学では、スタートアップ・ベンチャー創出本部が窓口となり、技術シーズ・ビジネスプランの事業化に向けたアドバイス、経営相談先の紹介など、起業に関するさまざまな支援を行っております。ベンチャー企業設立にご興味をお持ちの教職員・学生の皆さんは、どうぞお気軽にご相談ください。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学、そして平山助教らの活動にご期待ください。 なお本情報は、2024年11月29日に岡山大学から公開されました。

◆参 考・日本貿易振興機構(JETRO)の「J-Star X Local to Global Success」コース https://www.jetro.go.jp/services/j-starx/global_success.html・岡山大学病院 臨床遺伝子診療科 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index148.html・遺伝啓発プロジェクト「Genetic Cafe(R) ~遺伝を知ろう!~」 https://genetic.cafe/

◆本件お問い合わせ先 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています。 https://venture.okayama-u.ac.jp/