「#1 世界最速同時上映会」にて公開した本PVなどTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」に関する新情報まとめ！

株式会社ブシロードTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の本PVを公開！[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8218/resize/d14827-8218-1aa033991fc32076c193-0.png ]TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の本PVを公開いたしました。映像内ではTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のメインキービジュアルが初解禁となっております。TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」本PVhttps://youtu.be/Souwq8yepWQTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」公式サイトスタッフクレジットや、キャラクター紹介の情報を更新いたしました。https://anime.bang-dream.com/avemujica/Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」 1月15日(水)リリース[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8218/resize/d14827-8218-0433c64b1645886a1171-0.png ]Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」が、2025年1月15日(水)にリリースとなります。TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オープニングテーマ「KiLLKiSS」に加え、カップリングとして未公開のエンディングテーマを収録予定です。詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/3885Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」 チケット発売中[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8218/resize/d14827-8218-5d6025b31f04245235b1-0.jpg ]Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」が、2024年12月15日(日)に武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催されます。公演内ではTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#1の先行上映会も実施します。現在、チケットを先着発売中です。＜公演概要＞公演名：Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」日程： 2024年12月15日(日) 開場15:30／開演17:00（予定）会場：武蔵野の森総合スポーツプラザゲストアクト：Roseliaチケット発売中受付URL：https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/※先着順・上限数に達し次第終了詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_4th 「BanG Dream!（バンドリ！）」とはキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年1月2日からTOKYO MXほかにて毎週木曜日に放送を予定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。公式サイト：https://bang-dream.com公式X：https://twitter.com/bang_dream_info公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。(C)BanG Dream! Project