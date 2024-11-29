Ｆ２首位・ボアルース長野が第17節に優勝を決定する条件とは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン2】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜首位・長野と2位・北海道の今節の試合＞
【長野が勝利した場合】
【長野が引き分けた場合】
【長野が敗戦した場合】
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Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン2 第17節にて、首位・ボアルース長野が優勝を決定する条件を紹介いたします。
■今節でボアルース長野の優勝が決定する条件
＜首位・長野と2位・北海道の今節の試合＞
11/30（土）14:00キックオフ「デウソン神戸 vs ボアルース長野」
11/30（土）14:00キックオフ「ポルセイド浜田 vs エスポラーダ北海道」
【長野が勝利した場合】
北海道の試合結果にかかわらず、長野が優勝
【長野が引き分けた場合】
北海道が引き分け以下で、長野が優勝
【長野が敗戦した場合】
北海道が敗戦で、長野が優勝
※その他のパターン：第18節 最終節で優勝決定！
長野か北海道か──Ｆ１昇格を掴むのはどっちだ？
■放送情報
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