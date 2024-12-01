【海外向け】EC アプリ「UR: Smart Blog Article Custom」を、株式会社 UnReact がリリース
株式会社UnReact■「UR: Smart Blog Article Custom」概要[画像1: https://prtimes.jp/i/72693/101/resize/d72693-101-b66af9d0156548d8e137-0.png ]「UR: Smart Blog Article Custom」は、「シンプルブログ記事カスタマイズ｜お手軽ブログテンプレート」の海外版アプリです。「UR: Smart Blog Article Custom」を導入することで、EC ストアでブログカスタマイズ機能を実現できます。また、「UR: Smart Blog Article Custom」は対応言語を英語として提供しているため、世界中のさまざまなストア運営者が利用できます。■ブログ記事のデザインを自由にカスタマイズできる！[画像2: https://prtimes.jp/i/72693/101/resize/d72693-101-a97436f1d8068a60364a-0.png ]「UR: Smart Blog Article Custom」は、ブログ記事のデザインを自由にカスタマイズできます。■見出しは豊富なデザインから選べる！[画像3: https://prtimes.jp/i/72693/101/resize/d72693-101-69ea19b631a5cc3fd3c7-0.png ]「UR: Smart Blog Article Custom」では、見出しは豊富なデザインから選べます。■リストや引用などのデザイン・全体の色もカスタムできる！[画像4: https://prtimes.jp/i/72693/101/resize/d72693-101-7ef3592b4c3210b96235-0.png ]「UR: Smart Blog Article Custom」は、リストや引用などのデザイン・全体の色もカスタムできます。■1クリックでテーマに追加できる！[画像5: https://prtimes.jp/i/72693/101/resize/d72693-101-90343c00944224a0c5aa-0.png ]「UR: Smart Blog Article Custom」は、1クリックでテーマに追加できます。▼「UR: Smart Blog Article Custom」｜アプリストアhttps://apps.shopify.com/ur-smart-blog-article-custom?locale=ja▼「UR: Smart Blog Article Custom」｜ご利用ガイドhttps://unreact.jp/shopify-apps/sa-039-ur-blog-custom-app/guide▼株式会社UnReact 会社概要会社名: 株式会社UnReact代表者: 西川信行事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業URL: https://unreact.jp/