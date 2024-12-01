【岡山大学】岡山大学科目等履修生募集のお知らせ～2025年度岡山大学教育推進機構副専攻コース（日本語教育コース）～

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 1日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-b7cd7436fc4e9d00734c-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育推進機構副専攻コース（日本語教育コース）の、2025年度科目等履修生の募集を開始します。 本コースは、日本語及び日本語教育に関する知識と実践能力を獲得し、日本語学習を必要とする人への教育に従事できる人材の育成を目指しています。本コースは日本語教育に関する科目26単位以上を修得する教育課程であり、教育実習が義務付けられています。 本コースの履修者には、日本語教育をめぐるさまざまな事象に対する問題意識を持ち、その解決に向けて知識や情報を論理的に関連付けて自らの考察や分析を深めていく主体的な取り組みが求められます。 2025年度の新規出願を希望される方は、出願前の予備審査の受付を下記の期間で行いますので、期間内に書類をご提出ください。 ○予備審査受付期間：2025年1月6日（月）～1月10日（金）（必着） 詳細については、下記のページをご覧ください。 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/kikaku-jpn-edu-course.html※本コースの2025年度入学者については、本コースを修了した場合、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置Ｃルートの対象となります。 詳細は下記をご覧ください。 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/kikaku-word/keikasochi.pdf なお、登録日本語教員制度の概要等については、下記の日本語教育機関認定法ポータルサイトをご参照ください。 https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top 本情報は、2024年11月22日に岡山大学から公開されました。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-3c151720eaaf94d86713-1.png ]◆参 考・岡山大学教育推進機構 https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-cb033a4e3ced6ffa2461-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-7654fe452a3d268027f1-2.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学 学務部 学務企画課 教育支援グループ 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス TEL：086-251-7248（土日祝日及び年末年始の休業日を除く） https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13764.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-22840c7fef0cd86ec998-5.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2725/resize/d72793-2725-60370c08d298e026b044-5.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html