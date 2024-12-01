【岡山大学】文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修生が来学～岡山大学とともに研究力強化施策を実践～

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 1日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-cd87c36c34f14b398945-0.jpg ]◆概 要 2024年10月28日から11月15日の3週間にわたり、文部科学省職員教育行政・学校教育等実務研修生の岡山大学での研修が行われました。 参加者は研修期間中、わが国の研究大学群を形成する「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学としてどのような戦略や取り組みを推進していこうとしているのかについて、関係する会議や打ち合わせへの参加、学内公募の審査や中核となる研究拠点や研究設備の見学を通して、本学の取り組みの現場を体感しました。また、最終日には研修の成果発表会が開催され、活発な意見交換が行われました。 本学は、この研修を通していただいた意見を生かし、わが国の中核となる研究大学群の形成に向けて、既成概念にとらわれないさまざまな改革を行っていきます。今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化、そしてJ-PEAKS採択大学の挑戦にご期待ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-fa2566cecadfeb48b873-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-559315bf5164d6a5506f-2.jpg ]◆参 考・文部科学省 https://www.mext.go.jp/・国立大学法人岡山大学 https://www.okayama-u.ac.jp/[画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-80c2c74aa800a2eb0c59-9.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-1c104e947a68661200a3-10.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-ae5d3c0d9a733b3314ed-3.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-de5e6c842dcc83c28fde-9.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議 （担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課） 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟 TEL：086-251-8442 E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp ※@を◎に置き換えています https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13771.html＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-7c11bdbd8838adb41200-5.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2726/resize/d72793-2726-c7565595cc887e21e2fc-6.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html