ハイブリッド型総合書店honto 2024年 年間ランキング発表！

hontoPR事務局大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、honto電子書籍ストアの販売データを元にランキング化した2024年の年間ランキングを、本日2024年12月1日（日）に発表しました。

・honto電子書籍ストア 2024年総合トップ10

1位 『呪術廻戦』芥見下々／集英社

2位 『葬送のフリーレン』山田鐘人（原作）、アベツカサ（作画）／小学館

3位 『SPY×FAMILY』遠藤達哉／集英社

4位 『ミステリと言う勿れ』田村由美／小学館

5位 『キングダム』原泰久／集英社

6位 『【推しの子】』赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社

7位 『薬屋のひとりごと』日向夏（原作 ヒーロー文庫／イマジカインフォス）、ねこクラゲ（作画）、七緒一綺（構成）、しのとうこキャラクター原案／スクウェア・エニックス

8位 『ダンジョン飯 ワールドガイド 冒険者バイブル 完全版』九井諒子／KADOKAWA

9位 『女の園の星』和山やま／祥伝社

10位『九井諒子ラクガキ本 デイドリーム・アワー』九井諒子／KADOKAWA

honto年間ランキング 2024

特集ページURL：https://honto.jp/cp/hybrid/recent/ranking.html

集計期間：2024年1月1日～2024年11月21日

集計対象ストア：honto電子書籍ストア

※同一タイトルの巻数違いはランキングから除外しています。

※ランキングをご利用いただく際は、「ハイブリッド型総合書店honto調べ」と記載ください。

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2024年11月現在、会員数880万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.）https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号