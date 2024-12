加藤浩次MCの映画“深堀”番組と、人気ラジオDJが贈る“思い出共感型”映画トーク番組が1月スタート！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

2025年1月10日にBSJapanextはBS10へチャンネルポジションを変更し、新しく「BS10(読み:ビーエステン)」に生まれ変わります!これにあわせて、従来BSJapanextをご覧いただけなかったエリアでもBS10(全国無料)の視聴が可能に。

BS10開局にあたり、BS10-2チャンネルへ移動する映画専門『BS10スターチャンネル(読み:ビーエステンスターチャンネル)』とも連携し、より多くの視聴者の皆さんと映画の魅力を共有する番組が、BS10に新たに誕生します!

毎週日曜よる6時からは「加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ」1日1本は観るという大の映画好き・加藤浩次が、毎週1本「この作品を見て!」という映画をチョイス。映画解説者のよしひろまさみちとともに、作品公開時の時代背景や登場人物、物語などを深堀していきます。1月19日(日)の記念すべき第1回は、日本国内にもファン多数の世界的大ヒット カー・アクション・シリーズから、2015年の『ワイルド・スピード SKY MISSION』を放送。さらに、「ワイルド・スピード」シリーズがもっと観たくなった方のために、お隣のBS10スターチャンネル(有料放送)ではシリーズ最新作 「ファイヤーブースト」ほか計4作品の一挙放送を行います。

そして毎週土曜あさ8時からは、「野村雅夫のムービージョッキー」。大阪・京都を拠点に活躍する人気のラジオDJで翻訳家の野村雅夫が、「あなたの映画の思い出をつなぎます!」をコンセプトに、映画好きなら一度は観たことのある往年の名作を通じて、視聴者と映画にまつわる思い出をシェアします。1月18日(土)、注目の第1回は1997年の大ヒットSFコメディ『メン・イン・ブラック』。2025年からは、ぜひ、BS10で魅力たっぷりの映画をおたのしみください。

2025年からは、ぜひ、BS10で魅力たっぷりの映画をおたのしみください。

🎬加藤浩次とよしひろのサンデーシネマ

初回放送日時:1/19(日)よる6時~

加藤浩次よしひろまさみち

1日1本は観るという大の映画好き・加藤浩次が、毎週1本「この作品を見て!」という映画をチョイス。映画解説者のよしひろまさみちとともに、作品公開時の時代背景や登場人物、物語などを深堀する。記念すべき第1回は『ワイルド・スピード SKY MISSION』を放送。

■放送予定作品:『ワイルド・スピード SKY MISSION』(吹替版)

(C) 2015 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.

シリーズを重ねるごとにグレードアップしてきたメガヒットカーアクション第7弾は、地上のみならず空も舞台にしたノンストップのド派手アクションが展開。東京、アブダビ、ロサンゼルスを股に掛けた最強の敵とのバトルが繰り広げられる。

《出演》

ヴィン・ディーゼル(声:楠大典)、ポール・ウォーカー(声:高橋広樹)、ドウェイン・ジョンソン(声:小山力也)、ミシェル・ロドリゲス(声:甲斐田裕子)、ジェイソン・ステイサム(声:山路和弘)ほか

《番組MC》 加藤浩次、よしひろまさみち

*放送日時は変更になる場合がございます。

【放送形態】BS10(BS10ch)のみ。公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信・見逃し配信はございません。

🎬野村雅夫のムービージョッキー

初回放送日時:1/18(土)あさ8時~

野村雅夫

大阪・京都を拠点に活躍する人気のラジオDJで翻訳家の野村雅夫が、「あなたの映画の思い出をつなぎます!」をコンセプトに、映画好きなら一度は観たことのある往年の名作を通じて、視聴者と映画にまつわる思い出を共有する。1月18日(土)、注目の第1回は1997年の大ヒットSFアクション『メン・イン・ブラック』を放送。

■放送予定作品:『メン・イン・ブラック』(吹替版)

(C) 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

地球に侵入してきたエイリアンたちの監視を行う秘密組織MIB(メン・イン・ブラック)のエージェントコンビの活躍を描いたSFアクション。スミスが歌う主題歌も合わせて大ヒットした。エイリアンたちのユニークなビジュアルも見どころ。アカデミーメイクアップ賞受賞。

《出演》

トミー・リー・ジョーンズ(声:坂口芳貞)、ウィル・スミス(声:江原正士)、リンダ・フィオレンティーノ(声:日野由利加)、ヴィンセント・ドノフリオ(声:大友龍三郎)、リップ・トーン(声:大木民夫)ほか

《番組MC》 野村雅夫

【放送形態】BS10(BS10ch)のみ。公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVサービスでの同時配信・見逃し配信はございません。

■放送局概要

放送局:BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)※SとJの間はスペースなし

チャンネル番号:BS 263ch

放送エリア:全国(BS放送)

放送形態:無料

ホームページ:https://www.bsjapanext.co.jp/

■2025年1月にBSJapanextは『BS10(ビーエステン)』へ!

2025年1月(予定)にBSJapanextはBS10chにチャンネルポジションを変更し、「BS10〈ビーエステン〉」に生まれ変わります!全国無料でアプリ視聴も魅力の「BSJapanext」と、日本初の映画専門チャンネル「スターチャンネル」。この2チャンネルハイブリッド運営を通じて、これまで以上に視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

▼BS10特設ページ

BS10ホームページ:https://www.bs10.jp/