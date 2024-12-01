「逆境無頼カイジ 破戒録篇」YouTubeで全話を無料公開、本日配信スタート【「カイジ」新章 原作コミックス第1～26巻大好評発売中＆著者新作「二階堂地獄ゴルフ」新刊発売！】

株式会社講談社

「カイジ」シリーズの福本伸行が描く最新作「二階堂地獄ゴルフ」の最新第5巻が11月21日より大好評発売中！そして「賭博堕天録カイジ 24億脱出編」第1～26巻も大好評発売中！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「逆境無頼カイジ 破戒録篇」全26話を無料配信いたします。本日12月1日から12月31日までの期間限定配信となりますので、最新作と一緒にぜひお楽しみください！

「逆境無頼カイジ 破戒録篇」は、「賭博黙示録カイジ」シリーズを原作とした大人気アニメ第2弾！帝愛グループ兵藤会長とのギャンブルに破れ、1000万近い借金だけが残ったカイジ。行き着いたのは、どことも知れぬ地中の底の底、帝愛の強制労働施設。自分の為、仲間の為、圧倒的な絶望的状況から抜け出すべく、カイジはギャンブル「チンチロリン」「人喰いパチンコ沼」に手を出す!!―――絶対にお見逃しなく！

TVアニメ「逆境無頼カイジ 破戒録篇」全26話の動画はこちら：

https://youtu.be/PqilpmBeWSc

再生リスト「『逆境無頼カイジ 破戒録篇』全26話 イッキ見！【期間限定】2024年12月31日(火)まで」：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DUFsFI1dm6nLSBpIJ7n8rF

TVアニメ「中間管理録トネガワ」も配信中！全24話の動画はこちら：

https://youtu.be/zEzMm2Pi1kE

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式 X（旧 Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

「賭博堕天録カイジ 24億脱出編」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://yanmaga.jp/comics/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%A0%95%E5%A4%A9%E9%8C%B2%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8_%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%84%84%E8%84%B1%E5%87%BA%E7%B7%A8/c05023014cbb1aa9226a8a22be79c515

「カイジ」シリーズの福本伸行の新連載！「二階堂地獄ゴルフ」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://comic-days.com/episode/14079602755095668566

「賭博堕天録カイジ」原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://yanmaga.jp/comics/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%A0%95%E5%A4%A9%E9%8C%B2%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B8/53e02aa3c473a6741ed2a6c39a7a1ae8

アニメ「逆境無頼カイジ 破戒録篇」(全26話)配信スケジュール

2024年12月1日(日)～12月31日(火)

(c)福本伸行/講談社・VAP・NTV