日本最大級の無料音楽野外フェス Japan Music Summit × MuchU MUSIC FES. Vol.2の開催が2025年1月13日に決定！！
株式会社タクティカート
【会社概要】
Japan Music Summit x MuchU MUSIC FES.
【日時】2025年1月13日（月・祝）
【開場/開演】13:30 開場 / 14:00 開演
【会場】池袋西口公園野外劇場 グローバルリング
【入場料】無料（入場方法などは後日発表）
豪華ゲストアーティストの出演も予定！詳細は近日発表、、、！
《Japan Music Summit 2024-2025」（読み：ジャパンミュージックサミット）（略称、JMS）》
JMSは、「社会課題解決に向けた音楽のあり方」の模索をさまざまな企業の参画により全国規模で行う、日本最大級の無料コンサートを中心にした音楽フェスとなります。
１. より多くの方に聴いていただくことができる（野外）無料コンサートが中心
２. 池袋・グローバルリングを中心に、東京のみならず、全国での展開を強化
３. 音楽業界だけでなく他業種とのコラボレーションの実現
４. 社会課題の解決に向けたアプローチを意識
５. 日本だけでなく世界に通用するIP・コンテンツの発掘、発信
《特別イベントのお知らせ》
日本最大級の無料野外音楽フェスJapan Music Summit × MuchU MUSIC FESとして出演者募集オーディションを開催中。
イベント詳細はこちら https://note.com/muchulive/n/n35dbc6992584
【会社概要】
会社名: 株式会社タクティカート
本社: 東京都目黒区柿の木坂2-25-4
代表者: 代表取締役 稲垣悠一郎
事業内容: クラシックジャンルの音楽を軸に、様々な音楽ソリューションを提供します。
本プレスリリースのお問い合わせ:03-5579-6866(平日10:00～17:00)concert@tacticart.co.jp