『SHAMAN KING FLOWERS』YouTubeで全話を無料公開、本日配信スタート【武井宏之が描く新章『SHAMAN KING THE SUPER STAR』連載完結記念！】

株式会社講談社

『SHAMAN KING』の武井宏之が描く新章『SHAMAN KING THE SUPER STAR』が、11月23日更新の「マガポケ」で6年半にわたる連載を終え、堂々の完結を迎えました。そして、2025年1月8日に最終第10巻が発売予定！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『SHAMAN KING FLOWERS』全13話を期間限定で順次無料配信いたします。【1話】を本日12月1日から12月31日まで、【2～7話】を本日12月1日から12月15日まで、【8～13話】を12月16日から12月31日まで期間限定で無料配信いたしますので、最新作コミックスと一緒にぜひお楽しみください！

『SHAMAN KING FLOWERS』の舞台は、ハオがシャーマンキングとなり、戦いの幕を閉じたシャーマンファイトから、14年後のふんばりが丘。ハオの弟であり、その兄と最終決戦を戦った伝説の戦士・麻倉 葉の一人息子・麻倉 花は、シャーマンとしての才能を発揮出来ず、鬱屈した生活を送っていた。その花の前に、もうひとつの麻倉家を名乗る二人が現れ…。次世代シャーマン達の物語が幕を開ける―――絶対にお見逃しなく!!

TVアニメ『SHAMAN KING FLOWERS』 第1話の動画はこちら：

https://youtu.be/zsGH4t4e2_M

再生リスト「『SHAMAN KING FLOWERS』全13話 順次無料公開！公開スケジュールは概要欄をチェック！」：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34DsgIpL08Bf8H736MZPUbon

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式 X（旧 Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

『SHAMAN KING』原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156656983361

新章！『SHAMAN KING THE SUPER STAR』新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269632237267621123

TVアニメ『SHAMAN KING FLOWERS』 (全13話) 配信スケジュール

【1話】2024年12月1日(日)AM0:00～12月31日(火)23:59

【2～7話】2024年12月1日(日)AM0:00～12月15日(日)23:59

【8～13話】2024年12月16日(月)AM0:00～12月31日(火)23:59

(c)武井宏之・講談社／SHAMAN KING FLOWERS Project.