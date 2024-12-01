【KOBE BEER JAMBOREE 2025】12月1日(日)からOtomoni限定チケットを先行販売開始！限定ビール情報/出店者情報も一挙大公開！

●KOBE BEER JAMBOREE 2025 限定ビール醸造

株式会社エキサイティブKOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing

株式会社エキサイティブは、「KOBE BEER JAMBOREE 2025」開催に伴い、2024年2月10日「JAPAN BREWERS CUP 2024」のIPA部門で1位に選ばれたビール醸造所「NOMCRAFT Brewing」と限定ビールを醸造いたしました。

兵庫県の県鳥「コウノトリ」をモチーフとしたラベルデザインになっており、初めてクラフトビールを楽しむ方からクラフトビール通の方まで、皆さまの元へ美味しいビールを届けたいという想いを込めて「STORK EXPRESS」と名付けました。

「STORK EXPRESS」ラベルデザイン

Name：STORK EXPRESS

Alc：6.5%

Style：American IPA

Hops：El Dorado, Cryo Azacca, Cryo Pop, Idaho Gem, Simcoe

●Otomoni限定セット先行販売開始

12月1日(日)0:00より、Otomoni限定で「お得な2日間通し入場券付き限定セット」の先行販売を開始いたします。

Otomoni限定セット

｟Otomoni限定セット内容｠

１. KOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing コラボビール3缶

２. KOBE BEER JAMBOREE 2025 2日間通し入場券

３. フード100円引き券×2枚

４. Otomoni限定 KOBE BEER JAMBOREE 2025 ステッカー

５. 1万円相当のグッズが当たるかも!?ビールグッズガチャ券

●KOBE BEER JAMBOREE 2025 出店店舗の発表

Otomoni限定セットを購入する :https://otomoni.beer/store/268

来年開催の「KOBE BEER JAMBOREE 2025」には、北海道から沖縄まで全国各地から合計53店舗の「売り手」の皆様に出店いただくことが決定いたしました。

出店店舗ロゴ

【出店店舗一覧】

｟北海道｠White Seed

｟埼玉｠CAFFE & DINING SHACHI/SELECT BEER SHOP SHACHI / BEER HUNTING URAWA

｟千葉｠2階のクラフトビール屋つむぎ

｟東京｠Bar FUKURO / Canal / BEER OLYN / Beer&CubanSand Fiesta / mukuraf / KARAKURI / 酒場RICO / Ladybirds Bottle Shop Tsukiji / EVOLVE BEER&KITCHEN / シュチニクリン

｟新潟｠十二屋

｟富山｠酒のスーパーマックス

｟岐阜｠BEER Station えんと、/ BEER&CRAFT

｟静岡｠BADASS BEER BASE / Beer OWLE / MUGI

｟愛知｠DANKY BEER STORE

｟滋賀｠BeerCafe Mi casa

｟京都｠Beer Bar MIYAMA 162 / 火曜腸詰倶楽部

｟大阪｠ambeer / iiie / The Beer Shop Hirakata city / torne / Yellow Ape Craft / umbrella RiB / メルシージョニー / マルホ酒店 / POGO / イナキク酒店 / WCB DARK LAB / サンパブ / フルクタス酒場

｟兵庫｠ BEER SPACE onTap / PUBLIC BAL PACINO / オナジアナノムジナ / ハレとケ / Laughin / IRISH PUB The Red Deer / VALLESAGRADO

｟広島｠THE SMITH

｟福岡｠YUYABOYS（BEERKICHI×Watering Hole）

｟沖縄｠BEEAR Bottle Shop & Tap Room / BEER SLASH

｟イタリア｠unica

｟アメリカ｠カーディナルトレーディング株式会社

｟香港｠大平山合同会社

●開催概要

KOBE BEER JAMBOREE 2024の様子

名称：KOBE BEER JAMBOREE 2025

開催日程：2025年2月22日(土),23日(日)

開催場所：神戸国際展示場 3号館

主催：株式会社エキサイティブ

協賛：サントリーマーケティング＆コマース株式会社（名入れスルー）/ Brewtope株式会社（Otomoni）/ 大阪ガス株式会社 / 協和株式会社 / 尼高運輸株式会社 / プレミアムウォーター株式会社（DREAMBEER）/ 株式会社精和工業所

後援：神戸市 / 一般財団法人神戸観光局

協力：株式会社フェリシモ（神戸ポートタワー）/ 株式会社アクアメント（AQUARIUM×ART atoa）/ 神戸ベイクルーズ株式会社 / 六甲山観光株式会社（ROKKO森の音ミュージアム/六甲ガーデンテラス/六甲山アスレチックパークGREENIA/六甲高山植物園）/ 早駒運輸株式会社（神戸シーバス boh boh KOBE）

※2024年12月1日時点の情報となります。

会場写真

イベント情報は公式Instagramにて順次更新いたします。

公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_beer_jamboree/