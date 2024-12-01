【KOBE BEER JAMBOREE 2025】12月1日(日)からOtomoni限定チケットを先行販売開始！限定ビール情報/出店者情報も一挙大公開！

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株式会社エキサイティブ

KOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing

●KOBE BEER JAMBOREE 2025 限定ビール醸造


株式会社エキサイティブは、「KOBE BEER JAMBOREE 2025」開催に伴い、2024年2月10日「JAPAN BREWERS CUP 2024」のIPA部門で1位に選ばれたビール醸造所「NOMCRAFT Brewing」と限定ビールを醸造いたしました。



兵庫県の県鳥「コウノトリ」をモチーフとしたラベルデザインになっており、初めてクラフトビールを楽しむ方からクラフトビール通の方まで、皆さまの元へ美味しいビールを届けたいという想いを込めて「STORK EXPRESS」と名付けました。



「STORK EXPRESS」ラベルデザイン

Name：STORK EXPRESS


Alc：6.5%


Style：American IPA


Hops：El Dorado, Cryo Azacca, Cryo Pop, Idaho Gem, Simcoe


●Otomoni限定セット先行販売開始


12月1日(日)0:00より、Otomoni限定で「お得な2日間通し入場券付き限定セット」の先行販売を開始いたします。



Otomoni限定セット

｟Otomoni限定セット内容｠


１. KOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing コラボビール3缶


２. KOBE BEER JAMBOREE 2025 2日間通し入場券


３. フード100円引き券×2枚


４. Otomoni限定 KOBE BEER JAMBOREE 2025 ステッカー


５. 1万円相当のグッズが当たるかも!?ビールグッズガチャ券


Otomoni限定セットを購入する :
https://otomoni.beer/store/268

●KOBE BEER JAMBOREE 2025 出店店舗の発表


来年開催の「KOBE BEER JAMBOREE 2025」には、北海道から沖縄まで全国各地から合計53店舗の「売り手」の皆様に出店いただくことが決定いたしました。



出店店舗ロゴ

【出店店舗一覧】


｟北海道｠White Seed


｟埼玉｠CAFFE & DINING SHACHI/SELECT BEER SHOP SHACHI / BEER HUNTING URAWA


｟千葉｠2階のクラフトビール屋つむぎ


｟東京｠Bar FUKURO / Canal / BEER OLYN / Beer&CubanSand Fiesta / mukuraf / KARAKURI / 酒場RICO / Ladybirds Bottle Shop Tsukiji / EVOLVE BEER&KITCHEN / シュチニクリン


｟新潟｠十二屋


｟富山｠酒のスーパーマックス


｟岐阜｠BEER Station えんと、/ BEER&CRAFT


｟静岡｠BADASS BEER BASE / Beer OWLE / MUGI


｟愛知｠DANKY BEER STORE


｟滋賀｠BeerCafe Mi casa


｟京都｠Beer Bar MIYAMA 162 / 火曜腸詰倶楽部


｟大阪｠ambeer / iiie / The Beer Shop Hirakata city / torne / Yellow Ape Craft / umbrella RiB / メルシージョニー / マルホ酒店 / POGO / イナキク酒店 / WCB DARK LAB / サンパブ / フルクタス酒場


｟兵庫｠ BEER SPACE onTap / PUBLIC BAL PACINO / オナジアナノムジナ / ハレとケ / Laughin / IRISH PUB The Red Deer / VALLESAGRADO


｟広島｠THE SMITH


｟福岡｠YUYABOYS（BEERKICHI×Watering Hole）


｟沖縄｠BEEAR Bottle Shop & Tap Room / BEER SLASH


｟イタリア｠unica


｟アメリカ｠カーディナルトレーディング株式会社


｟香港｠大平山合同会社



KOBE BEER JAMBOREE 2024の様子

●開催概要


名称：KOBE BEER JAMBOREE 2025


開催日程：2025年2月22日(土),23日(日)


開催場所：神戸国際展示場 3号館


主催：株式会社エキサイティブ


協賛：サントリーマーケティング＆コマース株式会社（名入れスルー）/ Brewtope株式会社（Otomoni）/ 大阪ガス株式会社 / 協和株式会社 / 尼高運輸株式会社 / プレミアムウォーター株式会社（DREAMBEER）/ 株式会社精和工業所


後援：神戸市 / 一般財団法人神戸観光局


協力：株式会社フェリシモ（神戸ポートタワー）/ 株式会社アクアメント（AQUARIUM×ART atoa）/ 神戸ベイクルーズ株式会社 / 六甲山観光株式会社（ROKKO森の音ミュージアム/六甲ガーデンテラス/六甲山アスレチックパークGREENIA/六甲高山植物園）/ 早駒運輸株式会社（神戸シーバス boh boh KOBE）


※2024年12月1日時点の情報となります。



会場写真

イベント情報は公式Instagramにて順次更新いたします。



公式Instagram :
https://www.instagram.com/kobe_beer_jamboree/