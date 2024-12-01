【KOBE BEER JAMBOREE 2025】12月1日(日)からOtomoni限定チケットを先行販売開始！限定ビール情報/出店者情報も一挙大公開！
KOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing
●KOBE BEER JAMBOREE 2025 限定ビール醸造
株式会社エキサイティブは、「KOBE BEER JAMBOREE 2025」開催に伴い、2024年2月10日「JAPAN BREWERS CUP 2024」のIPA部門で1位に選ばれたビール醸造所「NOMCRAFT Brewing」と限定ビールを醸造いたしました。
兵庫県の県鳥「コウノトリ」をモチーフとしたラベルデザインになっており、初めてクラフトビールを楽しむ方からクラフトビール通の方まで、皆さまの元へ美味しいビールを届けたいという想いを込めて「STORK EXPRESS」と名付けました。
「STORK EXPRESS」ラベルデザイン
Name：STORK EXPRESS
Alc：6.5%
Style：American IPA
Hops：El Dorado, Cryo Azacca, Cryo Pop, Idaho Gem, Simcoe
●Otomoni限定セット先行販売開始
12月1日(日)0:00より、Otomoni限定で「お得な2日間通し入場券付き限定セット」の先行販売を開始いたします。
Otomoni限定セット
｟Otomoni限定セット内容｠
１. KOBE BEER JAMBOREE 2025 × NOMCRAFT Brewing コラボビール3缶
２. KOBE BEER JAMBOREE 2025 2日間通し入場券
３. フード100円引き券×2枚
４. Otomoni限定 KOBE BEER JAMBOREE 2025 ステッカー
５. 1万円相当のグッズが当たるかも!?ビールグッズガチャ券
Otomoni限定セットを購入する :
https://otomoni.beer/store/268
●KOBE BEER JAMBOREE 2025 出店店舗の発表
来年開催の「KOBE BEER JAMBOREE 2025」には、北海道から沖縄まで全国各地から合計53店舗の「売り手」の皆様に出店いただくことが決定いたしました。
出店店舗ロゴ
【出店店舗一覧】
｟北海道｠White Seed
｟埼玉｠CAFFE & DINING SHACHI/SELECT BEER SHOP SHACHI / BEER HUNTING URAWA
｟千葉｠2階のクラフトビール屋つむぎ
｟東京｠Bar FUKURO / Canal / BEER OLYN / Beer&CubanSand Fiesta / mukuraf / KARAKURI / 酒場RICO / Ladybirds Bottle Shop Tsukiji / EVOLVE BEER&KITCHEN / シュチニクリン
｟新潟｠十二屋
｟富山｠酒のスーパーマックス
｟岐阜｠BEER Station えんと、/ BEER&CRAFT
｟静岡｠BADASS BEER BASE / Beer OWLE / MUGI
｟愛知｠DANKY BEER STORE
｟滋賀｠BeerCafe Mi casa
｟京都｠Beer Bar MIYAMA 162 / 火曜腸詰倶楽部
｟大阪｠ambeer / iiie / The Beer Shop Hirakata city / torne / Yellow Ape Craft / umbrella RiB / メルシージョニー / マルホ酒店 / POGO / イナキク酒店 / WCB DARK LAB / サンパブ / フルクタス酒場
｟兵庫｠ BEER SPACE onTap / PUBLIC BAL PACINO / オナジアナノムジナ / ハレとケ / Laughin / IRISH PUB The Red Deer / VALLESAGRADO
｟広島｠THE SMITH
｟福岡｠YUYABOYS（BEERKICHI×Watering Hole）
｟沖縄｠BEEAR Bottle Shop & Tap Room / BEER SLASH
｟イタリア｠unica
｟アメリカ｠カーディナルトレーディング株式会社
｟香港｠大平山合同会社
KOBE BEER JAMBOREE 2024の様子
●開催概要
名称：KOBE BEER JAMBOREE 2025
開催日程：2025年2月22日(土),23日(日)
開催場所：神戸国際展示場 3号館
主催：株式会社エキサイティブ
協賛：サントリーマーケティング＆コマース株式会社（名入れスルー）/ Brewtope株式会社（Otomoni）/ 大阪ガス株式会社 / 協和株式会社 / 尼高運輸株式会社 / プレミアムウォーター株式会社（DREAMBEER）/ 株式会社精和工業所
後援：神戸市 / 一般財団法人神戸観光局
協力：株式会社フェリシモ（神戸ポートタワー）/ 株式会社アクアメント（AQUARIUM×ART atoa）/ 神戸ベイクルーズ株式会社 / 六甲山観光株式会社（ROKKO森の音ミュージアム/六甲ガーデンテラス/六甲山アスレチックパークGREENIA/六甲高山植物園）/ 早駒運輸株式会社（神戸シーバス boh boh KOBE）
※2024年12月1日時点の情報となります。
会場写真
イベント情報は公式Instagramにて順次更新いたします。
公式Instagram :
https://www.instagram.com/kobe_beer_jamboree/