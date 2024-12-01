UMIカップ2024 U-9サッカー大会開催！～地域と未来をつなぐ2回目の挑戦～
令和6年12月8日（日曜日）、福岡県宇美町の宇美町総合スポーツ公園 陸上競技場にて、「UMIカップ2024 U-9サッカー大会」を開催いたします。本大会は昨年に続き、2回目の開催となり、宇美町企業懇談会が主催、宇美町が共催するもので、地域の未来を担う子どもたちの成長と地域社会の結束を目的としています。
福岡県内外から24チームが参加し、小学3年生以下の子どもたちが熱い試合を繰り広げるほか、子どもから大人まで楽しめるイベントも用意しています。
大会概要
名称：UMIカップ2024 U-9サッカー大会
主催：宇美町企業懇談会
共催：宇美町
協力：サカサポ、宇美町飲食店組合、株式会社スポーツセンシング、サッカーショップKAMO
日時：令和6年12月8日（日曜日）
開会式：9:40～
第1試合開始：10:00
会場：宇美町総合スポーツ公園 陸上競技場
※全天候型ウレタン舗装トラックや約1,300名収容可能な観客席を備える充実した施設。選手や観客が快適に大会を楽しめます。
参加費：無料
大会の見どころ
地域と一体となった楽しいイベントを同時開催！
「サカサポ・サッカースクール」
プロ指導者によるサッカー教室を実施。初心者も経験者も楽しめる内容です。
「宇美町飲食店組合キッチンカー」
地元飲食店による美味しいグルメが勢ぞろい！観戦をさらに楽しく彩ります。
宇美町企業懇談会について
主催者である「宇美町企業懇談会」は、地域の未来を担う子どもたちの成長を支援し、宇美町全体の結束を目指す組織です。会長は株式会社七洋製作所の代表取締役社長CEOである内山素行氏が務め、全28社が所属しています。
理事企業一覧
株式会社七洋製作所 / 昭和鉄工株式会社 / 株式会社タムラ / 株式会社福岡ロジテム / 株式会社志水ミート / 株式会社協和試錐 / 株式会社アダル
実行委員長：株式会社アダル 武野龍氏
公式SNS
Instagram：umimachikigyokondankai(https://www.instagram.com/umimachikigyokondankai/)
X（旧Twitter）：umikigyou(https://twitter.com/umikigyou)
Facebook：宇美町企業懇談会(https://www.facebook.com/profile.php?id=61552711240363)