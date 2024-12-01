管理業務主任者試験【解答速報】イベント開催中！「令和6年度試験解説講義」のプレゼントが決定いたしました！

株式会社アガルート【無料プレゼント】令和6年度 管理業務主任者試験解説講義

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、 管理業務主任者試験当日の12月1日（日）に「解答速報」「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を実施いたしました。また、「令和6年度管理業務主任者試験解説講義」のプレゼントが決定いたしました。

令和6年度 管理業務主任者試験 解説講義 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

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アガルートアカデミーは2024年管理業務主任者試験の試験当日に実施した「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開しております。

さらに、「令和6年度管理業務主任者試験解説講義」の無料プレゼントが決定いたしました！

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■【無料プレゼント】令和6年度管理業務主任者試験解説講義

【無料プレゼント】令和6年度 管理業務主任者試験解説講義

2024年(令和6年)管理業務主任者試験の解説講義を無料で配信いたします。当日配信の総評動画より詳しい内容となりますので、是非ご活用ください。

配信開始日：2024年12月中

■2024年 管理業務主任者試験 解答速報イベント実施中！

2024年 管理業務主任者試験 解答速報＆合格ライン予想【令和6年度】

2024年管理業務主任者試験の解答速報を公開中！

工藤美香講師による「総評」「合格ライン・合格点予想」も無料でご覧いただけます。

ぜひ試験の振り返りにお役立てください。

超速！令和6年度 解答速報＆総評工藤美香講師による合格ライン・合格点予想

2024年 管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」