本日、管理業務主任者試験【解答速報】を実施します！さらに総評と合格ライン・合格点予想のライブ配信も決定いたしました！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、管理業務主任者試験当日の12月1日（日）に 「解答速報」、「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。

2024年 管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

2024年 管理業務主任者試験 解答速報＆合格ライン予想【令和6年度】

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アガルートアカデミーは2024年管理業務主任者試験の試験当日に「解答速報」 「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

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管理業務主任者試験当日、12月1日（日）19：00より解答速報を実施いたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。

アガルートアカデミー「X」 :https://x.com/AGAROOTmankan?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan2024年 管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

■「総評」「合格ライン・合格点予想」YouTubeLIVE配信決定！超速！令和6年度 解答速報＆総評工藤美香講師による合格ライン・合格点予想

解答速報に加えて、工藤美香講師による

・解答速報＆総評

・合格ライン・合格点予想

の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。

■当日のスケジュール

・解答速報：19時00分

・総評：19時30分

・合格ライン・合格点予想：21時00分

※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます

2024年 管理業務主任者試験 解答速報 :https://www.agaroot.jp/mankan/kangyou_sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-mankan

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」