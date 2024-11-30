新プラン登場！！『おはよう朝日です』でも紹介された大阪楽遊プラン！！大阪市内25以上での無料スポットを楽しめて+大阪名物グルメがついた　大阪めっちゃ得やでプランを販売開始しました。

株式会社フォーティーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-18d3a541bc8d9efcaa1b-0.jpg ]『おはよう朝日です』でも紹介された大阪楽遊プラン！！新プラン登場！！【大阪を楽しく観光できる方法お教えいたします！！】大阪市内25以上での無料スポットを楽しめて 新商品！！１.ANAクラウンプラザ大阪デザート&ランチブッフェ ２.ANAクラウンプラザホテル大阪ピンクアフターヌーンティーセットが新登場！！ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/osakaepass/大阪楽遊パスとは梅田スカイビル 空中庭園展望台や通天閣など、他25以上の観光スポットを利用日に限り、全て無料で入場できます。施設の窓口でQRコードを提示すれば、25以上の施設を各施設 1回に限り無料で利用可能。QRコード利用日（2日券では連続する2日間）のみ有効。※ただし2日券でも同一施設は2日間で1回限り。無料で利用できる施設梅田スカイビル 空中庭園展望台[画像2: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-8d4e41ccd5e652b7f2b3-0.jpg ]世界初の連結超高層建築の最上部。地上173ｍの屋上開放型展望台から望む大阪の街並みはまさに絶景です。広大なパノラマを空中散歩しながら楽しめるスポット。電話番号06-6440-3855URLhttps://www.skybldg.co.jp/observatory/アクセスosaka Metro「梅田」、阪急・阪神「大阪梅田」、JR「大阪」営業時間9：30～22：30（無料入場は18：00）定休日 無休とんぼりリバークルーズ[画像3: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-576c1eaee127293f5183-0.jpg ]大阪ガイド・クルーの案内で、橋や遊歩道などミナミの賑わいを道頓堀川から楽しめる約20分のクルーズ。電話番号 06-6441-0532(9：00～18：00）URL http://www.ipponmatsu.co.jp/cruise/tombori.htmlアクセス Osaka Metro・南海「なんば」、阪神・近鉄「大阪難波」、JR「難波」営業時間 11：00～21：00、毎時0分・30分に出航※始発と最終が変更となる場合あり※間に運休便が生じる場合あり[注意事項] 始発1時間前開場のチケット売り場でカード乗車券を提示し、便指定の乗船券に引換える必要あり[注意事項] 夕方以降の便は早めに完売するため、日中の引換えをおすすめします[注意事項] 満席の場合は乗船不可[注意事項] 小雨運航[注意事項] 時期により増便の場合あり[注意事項] 電話予約不可天候や潮位、河川状況等により、予告なく運休する場合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。各施設が利用できなかった場合でも、払い戻し等はいたしません。 大阪城御座船[画像4: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-7e31d970f0a86883091e-0.jpg ]『おはよう朝日です』でも紹介された大阪楽遊プラン！！[画像5: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-33b3eaed59c57c255b69-0.jpg ]金箔を多用した船は豊臣秀吉の「鳳凰丸」を参考に再現。大阪城内壕を約20分で遊覧します。乗り場は極楽橋横。電話番号 06-6314-3773URL https://www.banpr.co.jpアクセス Osaka Metro「谷町四丁目」「森ノ宮」「大阪ビジネスパーク」「天満橋」、京阪「天満橋」、JR「大阪城公園」「大阪城北詰」営業時間 10：00～17：20（最終便16：50発）、11月～2月は～17：00（最終便16：30発）[注意事項] チケット売り場でカード乗車券を提示し、便指定の乗船券に引換える必要あり[注意事項] 座席に限りがあるため、早めの引換えをおすすめします[注意事項] 電話予約不可[注意事項] 荒天時運休天候や潮位、河川状況等により、予告なく運休する場合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。各施設が利用できなかった場合でも、払い戻し等はいたしません。通天閣[画像6: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-717d11d7e56f671ddb82-0.jpg ]国の登録有形文化財に指定されている大阪のシンボルタワー。景色が一望できる黄金の展望台には、幸福の神様ビリケン像が鎮座しています。電話番号 06-6641-9555URL https://tsutenkaku.co.jp/アクセス Osaka Metro「恵美須町」、JR「新今宮」営業時間 10：00～20：00（最終入場19：30）定休日 無休[注意事項] 特別屋外展望台は別料金上記以外にも利用可能な施設多数ございます。https://www.e-pass.osaka-info.jp/jp/facility/freeフォートリップツアーおすすめお食事プランANAクラウンプラザホテル大阪 デザート&ランチブッフェ[画像7: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-6af1c52d637e5fbb6fa9-15.jpg ]ANAクラウンプラザホテル大阪 -カフェ・イン・ザ・パークデザート&ランチブッフェ ～Christmas＆New Year～年末年始のイベントをより華やかに彩る趣向を凝らしたお食事やスイーツなどホリデーシーズンを特別なひと時へと演出するメニューの数々を揃え、皆さまをお迎えいたします。[画像8: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-ae0053219df9c4c070dd-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-1412b2b34da05724374b-18.jpg ]Food & Dessertカニとアボカドのシューオニオンスープ鱈とカリフラワーのグラタンポルチーニのリゾットマルセイユ風ブイヤーベースショートケーキ苺ブランマンジェフランボワーズムーステペール※内容は予告なく変更することがございます住所〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-3-1JR東西線「北新地駅」11-21番、11-23番出口より徒歩約7分京阪中之島線「大江橋駅」徒歩5分ご旅行代金 ANAクラウンプラザホテル大阪 -カフェ・イン・ザ・パーク大阪楽遊パス1日券付き+デザート&ランチブッフェ ～Christmas＆New Year～お一人様 大人\9,480 小学生\7,080- https://4trip.jp/dome/plan/20004ANAクラウンプラザホテル大阪 ピンクアフターヌーンティーセット[画像10: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-2bfb0008d97af4a3b26b-16.jpg ]ピンクアフタヌーンティーセットがパープルと融合。葡萄のパフェ、紫のロールケーキ～葡萄～、ベリーのブラマンジェ、彩り野菜とグリルチキンのサンドウィッチなど14種類のホテルメイドスイーツ&セイボリーをご用意。フリーフローでお楽しみ頂けるダルマ―ヤーティーセレクションと共に優雅なひと時をお楽しみください。[画像11: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-4ed8f5ff489073f246a7-16.jpg ]MENUSweets雪だるまチョコレートクリスマス菓子を中にロリポップショコラ棒アイス風クリスマスツリークリスマスリースにみたててレモネードゼリー、スノースタイルスノードーム禁断の果実・クリスマスボールスコーン（プレーン＆レーズン）ヨーグルトシャンティレモンハチミツ苺ジャムSavoryスモークサーモンのポーピエット彩り野菜と生ハムのキッシュコンソメロワイアルモッツァレラチーズとカマンベールチーズのサンドウィッチDrinkDallmayr Tea SelectonダージリンアールグレーセイロンチャイNon caffeine TeaカモミールペパーミントティールイボスキャラメルフルーツフォレストCoffeeコーヒーカフェラテ※内容は予告なく変更することがございます住所〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-3-1JR東西線「北新地駅」11-21番、11-23番出口より徒歩約7分京阪中之島線「大江橋駅」徒歩5分ご旅行代金 ANAクラウンプラザホテル大阪 -ロビーラウンジ-大阪楽遊パス1日券付き+ピンクアフターヌーンティー～Christmas～お一人様 大人\10,900 小学生\10,900- https://4trip.jp/dome/plan/21535大阪めちゃ得やでプランたこ焼き60分食べ放題＋ワンドリンク付[画像12: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-cae5fed16c9a7703bfc0-0.jpg ]ニュータコイチ京橋本場大阪のたこ焼き屋お店のスタッフがたこ焼きを焼いてくれます。『おはよう朝日です』でも紹介された大阪楽遊プラン！！大阪府大阪市都島区東野田町３丁目10-10ＪＲ京橋(大阪)駅北口より徒歩約3分/京阪本線京橋(大阪)駅中央口より徒歩約4分たこ焼き60分食べ放題＋ワンドリンク付[画像13: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-7d5f5e65f794bc7fef6e-0.jpg ]たこ焼き食べ放題 60分食べ放題 45分ラストオーダーソフトドリンク 1杯付※お店のスタッフがたこ焼きを焼きます。平 日 14：00～16：00スタート土日祝 12：00～16：00スタートご旅行代金 ニュータコイチ京橋大阪楽遊パス1日券付き+たこ焼き60分食べ放題＋ワンドリンク付お一人様 大人\4,380 小学生\4,080- 未就学児\2,900- https://4trip.jp/dome/plan/18389大阪めちゃ得やでプラン「コテコテ大阪セット」串カツ3本+たこ焼き4個+とん平焼き[画像14: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-9edf2f8ea8bb734af65a-18.jpg ]ニュータコイチ京橋大阪府大阪市都島区東野田町３丁目10-10ＪＲ京橋(大阪)駅北口より徒歩約3分/京阪本線京橋(大阪)駅中央口より徒歩約4分串カツ3本+たこ焼き4個+とん平焼き[画像15: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-701842183d5287e50710-19.jpg ]串カツ3本+たこ焼き4個+とん平焼きドリンクはつきませんがお水をご提供致します。平 日 14：00～16：00スタート土日祝 12：00～16：00スタートご旅行代金 ニュータコイチ京橋大阪楽遊パス1日券付き+串カツ3本+たこ焼き4個+とん平焼きお一人様 大人\4,380 小学生\4,080- 未就学児\2,900- https://4trip.jp/dome/plan/20780大阪めちゃ得やでプランホテル京阪京橋グランデ ランチバイキング90分[画像16: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-bb285219e88b3d4bdb2d-0.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-6890ae2fd7e866c15625-0.jpg ]レストラン ロレーヌ ランチバイキング～バイキングメニュー～●冷製料理鯵のマリネと新玉ねぎ生ハムとチーズのクロスティーニそら豆のムースジェノアサラミ 春キャベツ添え帆立貝柱とトマトのカクテルパテ・ド・コション燻製チキン マスタード添え竹の子とアスパラのバルサミコマリネ豚バラ肉・菜の花・竹の子の冷しゃぶ仕立て 梅ダレソーススパニッシュオムレツ蓮根の紀州梅和え細切り竹の子と春キャベツの和え物菜の花したし●温製料理鶏もも肉の唐揚げ豚バラ肉・春キャベツ・竹の子の味噌炒めフライドポテト海老の蒸し餃子カレーポークソテー ハニーマスタード塩ラーメン鰆とアスパラのタイム香るオーブン焼きベーコンのフォカッチャピザ仕立て鶏胸肉のヴァップール 韮と胡麻のソース豚バラ肉・水菜・薄揚げの旨煮菜の花・ソーセージ・トマトのペンネスープ味噌汁●サラダメランジェサラダプチトマト水菜人参ブロッコリー赤玉葱ステックサラダ貝割れ●パンミニクロワッサンふんわりミルクステックモーニングロールシナモンレーズンリングパン ド ミレーズン食パンポパイの食卓ロールパンメープルラウンド●デザート菜の花とバナナのパウンド抹茶のロールケーキ林檎のシブースト抹茶シフォンケーキスイートポテト苺のパンナコッタこんにゃく餅フルーツチョコレートクレープ●ソフトドリンクウーロン茶オレンジジュースアップルジュースカルピスジンジャエールコーラコーヒー紅茶ハーブティ住所〒534-0024 大阪市都島区東野田町2丁目1-38京阪電車京橋駅直結大阪メトロ鶴見緑地線・JR京橋駅 徒歩２分１.～５.の時間よりお選びください。１.11:00～12:30２.11:30～13:00３.12:00～13:30４.12:30～14:00５.13:00～14:30 ※お食事は14:00で下げますがお席は14:30までご利用いただけます。※若干お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。ご旅行代金 ホテル京阪京橋グランデ -レストラン ロレーヌ大阪楽遊パス1日券付き+レストラン ロレーヌ ランチバイキングお一人様 大人\6,880 小学生\5,580- https://4trip.jp/dome/plan/19999旅行条件【ご旅行のご案内】最少催行人員：２名添乗員：同行いたしません【旅行代金に含まれるもの】大阪楽遊パス1日券、食事代、各プラン企画費、消費税等諸税など。【お支払いについて】ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。銀行振込およびコンビニ決済の場合は15：00まで、クレジットカード決済の場合は17：00までに決済が必要となります。17：00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。■取消料■申込受付後からご出発11日前…無料ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％旅行企画・実施株式会社フォーティーズ大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F[画像18: https://prtimes.jp/i/56355/593/resize/d56355-593-1c0307ece4e9a679d2fb-0.png ]所在地〒538-0044大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F電話番号06-6167-7600旅行業登録番号大阪府知事登録旅行業 第2-3030号営業日時月～金曜10:00～18:00『おはよう朝日です』でも紹介された大阪楽遊プラン！！新プラン登場！！【大阪を楽しく観光できる方法お教えいたします！！】大阪市内25以上での無料スポットを楽しめて 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