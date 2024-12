バンドリ！とれたてカラフル♪収穫祭 feat. Dreamer′s Tunes 開催報告

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-68780d2fade51c6d584d-3.jpg ] 2024年11月30日(土)、ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールAにて、バンドリ!とれたてカラフル♪収穫祭 feat. Dreamer's Tunes (主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。 本イベントは、放送中のラジオ番組「BanG Dream! presents Dreamer's Tunes」のスペシャルイベントとして、昼夜2部構成で開催。会場チケットは1部、2部ともに完売となり、開演前から会場は期待感に包まれました。 イベント内では、番組のお馴染みのコーナーに加えて、指定のテーマに沿ったトークやゲーム企画など、バラエティに富んだ企画を実施。また1部2部ともに、後半ではイベントタイトルの「収穫祭」をテーマとした書き下ろしシナリオの朗読劇を披露し、会場は大いに盛り上がりました。新情報も公開となり、Afterglow・Pastel*Palettes・ハロー、ハッピーワールド!より計3曲のデジタルリリースと、来年2月に開催されるPastel*Palettes Special Eventのキービジュアルが発表されました。<公演概要>◆公演名:バンドリ!とれたてカラフル♪収穫祭 feat. Dreamer's Tunes◆日程 :2024年11月30日(土) 1部 開場13:30/開演14:00 (予定) 2部 開場17:30/開演18:00 (予定)◆会場 :ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールA◆出演 :佐倉綾音(美竹蘭役)、前島亜美(丸山彩役)、伊藤美来(弦巻こころ役) MC:相羽あいな(湊友希那役)、豊田萌絵(松原花音役)◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/bang-dream-talk2024本公演のアーカイブ配信チケットが受付中[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-31d0ca7170c36b94c9e7-0.jpg ] バンドリ!とれたてカラフル♪収穫祭 feat. Dreamer's Tunesでは、1週間のアーカイブ配信を実施しています。イベントの模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひこの機会をお見逃しなく。◆チケット価格:各公演視聴チケット :3,300円(税込) 2公演通し視聴チケット:5,500円(税込)受付URL:https://eplus.jp/bang-dream-talk2024/st/チケット販売期間 :12月7日(土) 22:00までアーカイブ配信期間:12月7日(土) 23:59まで【新情報】ガルパで配信中のAfterglow・Pastel*Palettes・ハロー、ハッピーワールド!の楽曲がデジタルリリース決定[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-b0a58d25760fbe16aece-1.jpg ] スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」内で配信中のAfterglow・Pastel*Palettes・ハロー、ハッピーワールド!の楽曲より、下記3曲のデジタルリリースが決定しました。 12月1日(日) 0:00より、各音楽配信サービスにてお聴きいただけます。◆デジタルリリース予定楽曲・Afterglow 「Start as Usual」https://bmu.lnk.to/Afterglow_StartasUsualpr・Pastel*Palettes 「With~きみとわたしたちの物語~」https://bmu.lnk.to/PastelPalettes_Withpr・ハローハッピーワールド!「Listen to Smile!」https://bmu.lnk.to/HHW_ListentoSmilepr詳しくはこちら:https://bang-dream.com/news/1961【新情報】Pastel*Palettes Special Event「Together!!」 イベントキービジュアルを公開。2部公演の一般発売が決定[画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-a5259fe48e2328661b18-2.jpg ] 2025年2月24日(月・祝)に、LINE CUBE SHIBUYAにて開催予定のPastel*Palettes Special Event「Together!!」について、イベントキービジュアルを公開いたしました。 また2部公演のチケット一般発売が、12月2日(月) 20:00より受付開始予定です。【公演概要】◆公演名:Pastel*Palettes Special Event「Together!!」 ◆日程 :2025年2月24日(月・祝) 1部 開場 13:00/開演 14:00(予定) 2部 開場 17:00/開演 18:00(予定)◆会場 :LINE CUBE SHIBUYA◆出演 :Pastel*Palettes◆チケット一般発売受付期間 :2024年12月2日(月) 20:00~受付URL:https://eplus.jp/pspl_event_2025/※先着順・上限数に達し次第終了※1部チケットは先行受付分にて上限数に達したため、受付はございません。詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/psplsp2025[画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-7812c5347f04f703ae5b-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8217/resize/d14827-8217-2130992f47f881ec2db7-5.jpg ]「BanG Dream!(バンドリ!)」とはキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には国内ユーザー数が1,600万人を突破。2024年9月16日(月)には7.5周年を迎えた。また、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」に続き、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が絶賛公開中。続編となる TVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年1月2日(木)からTOKYO MXほかにて放送を予定しており、今後の展開への期待が高まっている。公式サイト:https://bang-dream.com/公式X:https://x.com/bang_dream_info公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=jaYouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。 (C)BanG Dream! ProjectPhoto 池上夢貢