新春企画「初詣・お参りスポット」特集　2025年の恵方は「西南西」兵庫県淡路島の厳選の参拝スポットご用意しております。

株式会社フォーティーズ[画像1: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-f13c0c6a996f2f24e7e3-0.jpg ]フォートリップツアー厳選の初参りコースラインナップ[画像2: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-fe15e6d4230e88fed516-10.jpg ]〈東大阪 発着〉1月14日(火) お一人様9,800円！令和7年度 新春恵方初詣 開運恵方は「西南西」 淡路島の開運神社三社をご参拝〈添乗員付き〉日帰りバスツアーツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21788旅行行程近鉄布施駅南側ロータリー付近 (7:30集合 7:40出発)＝＝JR高井田中央駅東側ローソン付近 (7:45集合 7:55発)＝＝近鉄新石切駅北側シェ・アオタニ前 (8:15集合 8:25出発)＝＝おのころ島神社(ご参拝)11:00頃着/11:30発＝＝厳島神社(ご参拝) 12:00頃着/12:30発 ＝＝＝海鮮料理きとら洲本店(昼食)12:50頃着/13:50発 ＝＝＝伊弉諾神宮(ご参拝) 14:20頃着/14:50発 ＝＝＝たこせんべいの里(お買い物) 15:10頃着/15:40発＝＝＝近鉄新石切駅周辺 17:45頃着＝＝＝JR高井田中央駅周辺18:20頃着 ＝＝近鉄布施駅周辺 18:30頃着【集合場所】１.近鉄布施駅南側ロータリー付近 7:30集合 7:40出発２.JR高井田中央駅東側ローソン付近7:45集合 7:55発３.近鉄新石切駅北側シェ・アオタニ前 8:15集合 8:25出発添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは6つ」です１. 淡路島内で有名なパワースポット「おのころ島神社」ご参拝。 [画像3: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-163ee385cb21323e4349-6.jpg ]２. 淡路島弁財天「厳島神社」ご参拝。[画像4: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-1fc74c25c3211a4c9785-6.jpg ]３. 海鮮料理きとら洲本店にてご昼食。[画像5: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-566cb3a3b3e9c5df24a8-6.jpg ]きとら御膳〈メニュー〉・刺身・天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・ご飯・汁物・香の物※仕入れによってお献立が変わります。※写真はイメージです。４. 『日本書紀』に記載のある最古の神社「伊弉諾神宮」ご参拝。 [画像6: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-78dbbef998c028d01040-6.jpg ]５. たこせんべいの里にてお買い物[画像7: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-0b656fc939a84b9cc651-13.jpg ]６. 干支の置物プレゼント[画像8: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-74243d49e4732fcc7630-12.jpg ]ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21788[画像9: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-c247f0536f45e73e330c-10.jpg ]〈大阪駅・天満橋・なんば発着〉1月17日(金) お一人様9,800円！令和7年度 新春恵方初詣 開運恵方は「西南西」 淡路島の開運神社三社をご参拝〈添乗員付き〉日帰りバスツアーツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21795旅行行程京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 (7:40集合 7:50出発)＝＝大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) (8:00集合 8:10発)＝＝ＪＲ大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 (8:20集合 8:30出発)＝＝おのころ島神社(ご参拝)11:00頃着/11:30発＝＝厳島神社(ご参拝) 12:00頃着/12:30発 ＝＝＝海鮮料理きとら洲本店(昼食)12:50頃着/13:50発 ＝＝＝伊弉諾神宮(ご参拝) 14:20頃着/14:50発 ＝＝＝たこせんべいの里(お買い物) 15:10頃着/15:40発＝＝＝京阪・大阪メトロ「天満橋」駅周辺 17:45頃着＝＝＝大阪メトロなんば駅OCAT周辺18:00頃着 ＝＝JR大阪駅桜橋口周辺 18:20頃着【集合場所】１.京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 7:40集合 7:50出発２.大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」千日前通り 8:00集合 8:10出発３.ＪＲ大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:20集合 8:30発添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは6つ」です１. 淡路島内で有名なパワースポット「おのころ島神社」ご参拝。 [画像10: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-163ee385cb21323e4349-6.jpg ]２. 淡路島弁財天「厳島神社」ご参拝。[画像11: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-1fc74c25c3211a4c9785-6.jpg ]３. 海鮮料理きとら洲本店にてご昼食。[画像12: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-566cb3a3b3e9c5df24a8-6.jpg ]きとら御膳〈メニュー〉・刺身・天ぷら・茶碗蒸し・小鉢・ご飯・汁物・香の物※仕入れによってお献立が変わります。※写真はイメージです。４. 『日本書紀』に記載のある最古の神社「伊弉諾神宮」ご参拝。 [画像13: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-78dbbef998c028d01040-6.jpg ]５. たこせんべいの里にてお買い物[画像14: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-0b656fc939a84b9cc651-13.jpg ]６. 干支の置物プレゼント[画像15: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-74243d49e4732fcc7630-12.jpg ]ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/21795旅行条件【ご旅行のご案内】最少催行人員：30名添乗員：同行いたします。【旅行代金に含まれるもの】貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。【利用バス会社】[画像16: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-189868f29d89bf425fac-2.jpg ]オオキタ観光バス・大川観光バス他【お支払いについて】ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。旅行代金の20%相当となります。■取消料■申込受付後からご出発11日前…無料ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％旅行企画・実施株式会社フォーティーズ大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F[画像17: https://prtimes.jp/i/56355/594/resize/d56355-594-9953e06464400a66182f-2.png ]〒538-0044大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F電話番号06-6167-7600旅行業登録番号大阪府知事登録旅行業 第2-3030号営業日時月～金曜10:00～18:00新春企画「初詣・お参りスポット」特集 2025年の恵方は「西南西」兵庫県淡路島の厳選の参拝スポット日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/osaka-days上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちらhttps://lin.ee/JAOTwl0