滾(たぎ)る情熱を楽曲に＿＿＿。「Knight A - 騎士A -」の新曲『プルメリア。』Music Video公開！

株式会社STPR株式会社STPR (本社:東京都渋谷区 以下STPR)所属のビジュアル系2.5次元歌い手グループ「Knight A - 騎士A -」が、新曲『プルメリア。』のMusic Videoを公開したことをお知らせいたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-e71a3118f48be2ed58fc-0.jpg ]グループ初の日本武道館公演を完全SOLD OUTで大成功に導き、2024年12月には同じくグループ初のFan Meeting LiveTourに挑むなど活躍のステージを猛拡大しながら、その”声”を武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ「Knight A - 騎士A -」による『プルメリア。』のMusic VideoがYouTubeにて公開されました。[画像2: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-aef26ee8ef44ae790509-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-8ddb3de13cc117ca7813-2.jpg ] 新曲『プルメリア。』は、HIPHOP、J-POPなどをルーツにした、現代ポップスを探求するトラックメイカーの“A4。”が手掛けるシティポップナンバー。楽曲のタイトルである「プルメリア」は愛の象徴であるとされながら、一方でネガティブなイメージも持たれる、光と影を持ち合わせた花です。アップテンポなメロディーに、手の届かない相手の幸せを願いながらも自分の手中に収めたいという仄(ほの)暗い感情が入り混じった歌詞にアンニュイな雰囲気を纏わせる、まさに「プルメリア」の花のような楽曲です。本日公開となったMusic Videoは、爽やかさがありつつも、どこかキケンな気配を感じさせながら木々の中に佇むメンバー。三者三様にプルメリアの花を持つ立ち姿にはそれぞれの個性が表れており、草木の間から見えるメンバーに思わず手を差し伸べたくなるような映像作品に仕上がっています。リゾート地で彼らとのキケンなアバンチュールを想像しながら本作をお楽しみください。▶【MV】プルメリア。 / Knight A - 騎士A -[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MEQ4O3wY64k ]YouTube:https://youtu.be/MEQ4O3wY64kVocal:Knight A - 騎士A -Words:A4。Music:A4。Arrangement:A4。Guitar:miruBass:タナカユウダイIllust:問七Movie:よたばいと[画像4: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-999d785da51dcd293c05-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-05ae2894f3dd54a1fcd5-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-56bc20fe9484e1b7ebd1-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-b858f829b373626b8bd5-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-c102a1dae0eba487c29f-7.jpg ]ライブの聖地”日本武道館”でのキャリア初のライブを作品化![画像9: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-275501c3d9ba3260b331-8.jpg ]『Knight A - 騎士A - ONE MAN LIVE 2024 in 日本武道館! " 最終決戦 " 夢のその先へ____。』は、Knight A - 騎士A -が結成して4周年の記念日となる2024年8月2日に開催されました。ライブの聖地である“日本武道館”での開催は、Knight A - 騎士A -のキャリア初となります。刀舞や和の要素を取り入れた圧巻のステージ、エモーショナルな歌声と華麗なダンス、四季を感じさせる特別メドレーまで、騎士Aが夢の先を描く壮大なエンターテイメント作品。ファイヤーボールが舞う決戦シーンや桜吹雪が舞う美麗な演出も必見です。▼LIVE Blu-ray&DVD の詳細&ご予約はこちら特設サイト:https://knight-a-budokanlive.stpr.com/finalbattle_livedvd【リリース情報】【発売日】2024年12月25日(水)【収録内容】『Knight A - 騎士A - ONE MAN LIVE 2024 in 日本武道館! " 最終決戦 " 夢のその先へ____。』【価格】Blu-ray:7,700円(税込) DVD :6,600円(税込) ※初回プレス分のみ、プレイパス(R)仕様のレプリカチケット封入※発売記念イベントや店舗別オリジナル特典の詳細は特設サイトをご覧ください。■Knight A - 騎士A - Profile[画像10: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-9256b6d7ce8a42780efa-9.jpg ]動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”を武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。結成後わずか1年で、2.5次元歌い手グループ史上最速で横浜アリーナでのワンマンライブを大成功させた。その後、幕張メッセ、東京ガーデンシアター等でライブを行い、2022年12月には初の Zepp ツアー(※全公演 SOLD OUT)も実現させるなど、音楽活動でも多くのリスナーを魅了。初のシングル「AllVIN」は 2023年5月17日発表の「Billboard JAPAN」今週の総合ソング・チャート“JAPAN Hot100”の5位にランクインし、日本レコード協会 2023年5月度ゴールドディスクに認定。2024年にリリースした2nd シングル「EDEN」が自身初となる週間シングルランキング1位を獲得。2024年3月には自身最大規模での全国ツアーを行い、結成記念日となる8月2日には自身の夢の一つである初の日本武道館公演を実現。※ご掲載の際のご注意点「Knight A - 騎士 A -」表記に関して:4 か所( Knight_A_-_騎士 A_- :アンダーバー部分)が、半角アケになります。●オフィシャルリンクKnight A - 騎士A - 公式サイト:https://knight-a.com/Knight A - 騎士A - 公式LINE:https://page.line.me/117gqoazKnight A - 騎士A - 公式X:https://twitter.com/Knight_A_infoKnight A - 騎士A - 公式YouTube:https://www.youtube.com/@Knight_A_infoKnight A - 騎士A - 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@knighta_infoKnight A - 騎士A - 公式ツイキャス:https://twitcasting.tv/c:knighta_info■株式会社STPRについて[画像11: https://prtimes.jp/i/59399/245/resize/d59399-245-d52bf6c12dc0f60f8d5b-10.jpg ]「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス:目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース&サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ&モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。会社名:株式会社STPR所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F設立:2018年6月代表者:柏原 真人URL:https://stprcorp.com/