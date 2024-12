【岡山大学】EIPPE公開研究会（第9回）「教育データサイエンス・プレレクチャー・シリーズ（6） 」〔12/3,火 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学2024(令和6)年 12月 1日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-3e7c4f33f09ab1e01ee6-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンターEIPPE部門では、教育科学専攻に「教育データサイエンス学位プログラム」(令和7年4月設置)を構築する取り組みの一環として、連続セミナー「教育データサイエンス・プレレクチャー・シリーズ」を開催しています。 教育領域をはじめとする人文・社会科学の諸領域とデータサイエンスを掛け合わせた教育研究に関心のある方は、学内外を問わずどなたでもご参加いただけます。皆さま奮ってお申し込みください。【日 時】 2024年 12月 3日(火)17:30~19:30【会 場】 岡山大学教育学部 講義棟2階 5206 (〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス) https://edu.okayama-u.ac.jp/access/【演 題】 On the Effects of Interactions between Students with and without Special Needs Education: An Empirical Analysis【講 師】 吉良 光冬 氏(大阪大学大学院 博士後期課程)【対象者】 研究者・学生・一般の方など、どなたでもご参加いただけます【使用言語】 日本語【参加費】 無 料【お申込み方法】 下記の参加登録フォームから、開催当日までにお申し込みください。 https://forms.gle/istpBh6U8Q7iD248A【ポスター】 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20240909flyer.pdf[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-8e32ae5a69f522712f17-1.jpg ]【その他】 本セミナーは、岡山大学「教育学×データサイエンスで人間・社会・文化の未来を拓く先駆者養成クロスプログラム」(文部科学省「デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業~Xプログラム~」選定)の一環として開催されるものです◆参 考・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部 https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese・岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンターEIPPE部門 https://ou-eippe.studio.site/[画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-a670a96319a4a0b8de7a-4.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-bea76ceb627f185f0353-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-8d1ce80254f2994845b2-5.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-725a5d251785e3a215ea-3.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンター EIPPE部門 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス E-mail:eippe◎okayama-u.ac.jp ※◎を@に置き換えてください https://ou-eippe.studio.site/<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)> 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)> 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL:086-235-7983 E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8463 E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL:086-251-8745、086-251-8746 FAX:086-251-8748 E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先> 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-93762595c4289fb59551-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2723/resize/d72793-2723-2ad3ca21874bf824b5be-7.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html