【関西初出店】話題の人気眉毛サロンLUMICIA.TOKYO GROUPの「アイブロウサロンLUMICIA.TOKYO（ルミシアトウキョウ）」が大阪梅田に2024年12月7日(土)GRAND OPEN
株式会社LUMICIA(本社：東京都世田谷区 / 代表取締役：赤司直樹)は、
大阪市北区梅田エリアに、グループ7店舗となる
「アイブロウサロンLUMICIA.-TOKYO-大阪梅田店【眉毛専門店】（ルミシア トウキョウ)」
を2024年12月7日(土)にグランドオープン致します。
新店舗のご紹介：『アイブロウサロンLUMICIA.-TOKYO-大阪梅田店【眉毛専門店】』
東京や福岡で絶大な人気を誇り全国展開へ拡大中
LUMICIA.TOKYO GROUPが大阪梅田にオープン致します。
全室半個室とリラックスできる内装、梅田駅徒歩5分で通いやすさも◎
事業拡大（出店拡大）に伴い、一緒に働いてくれるグループ社員、スタッフを積極採用中。
LUMICIA.TOKYOについて
1.LUMICIA.TOKYOの特徴
モデル・インフルエンサー御用達!大注目のアイブロウ/まつげパーマ専門店。
ハリウッドブロウリフトやパリジェンヌラッシリフト公認アーティスト在籍！
高品質な商材を使い、眉毛やまつ毛のお悩みを改善。
眉毛・まつ毛の事、デザインなどでお悩みがありましたらぜひ当店へご来店ください!
2.LUMICIA.TOKYOのブランドビジョン
『アイブロウビューティーを日常に！アイブロウビューティーで人生を輝かせよう』
アイブロウビューティーに携わるスタッフやお客様が
LUMICIA.TOKYOを通じて人生が輝き幸せになってほしいという想いで運営しております。
創業2年現在7店舗のサロンを経営し全国へ出店拡大中。
【店舗情報】
住所：大阪府大阪市北区堂山町18ー2若杉東梅田ビル701
アクセス：梅田駅徒歩5分
営業時間：10:00-20:00
電話番号：080-9173-0201
席数：3席
予約サイト：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000732460/
Instagram： @lumicia.tokyo_eyebrowsalon
LUMICIA TOKYO 公式HP：https://lumicia-tokyo.com
【店舗リスト】
◇東京エリア
ー眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.-TOKYO-恵比寿本店【眉毛/まつげパーマ専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000662269/?cstt=1
ー眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.-TOKYO-池袋東口店【眉毛専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000707804/?cstt=1
◇千葉エリア
ー眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.-TOKYO-千葉店【眉毛/まつげパーマ専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000691689/?cstt=4
◇大阪エリア
ー眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.-TOKYO-大阪梅田店【眉毛専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000732460/?cstt=1
◇福岡エリア
ー眉毛/アイブロウサロンLUMICIA.-TOKYO-福岡天神店【眉毛専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000575823/?cstt=8
ー眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.-TOKYO-福岡博多駅前店【眉毛専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000642476/?cstt=1
ーメンズ眉毛/アイブロウサロン LUMICIA.MEN 福岡博多駅前店【メンズ眉毛専門店】ー
店舗URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000709807/?cstt=2