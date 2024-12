チョコレートと香ばしいヘーゼルナッツ プラリネに、甘酸っぱいアプリコットを合わせたパフェやワッフルが新登場！

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン [画像1: https://prtimes.jp/i/86914/56/resize/d86914-56-c01826d077a867b1f4c8-0.jpg ]今シーズンのカフェメニューのテーマは『ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット』。「パフェ ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット」「ワッフル ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット」のほか、「エクレア ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット」も登場します。ピエール マルコリーニのオリジナル クーベルチュールと香ばしいヘーゼルナッツ プラリネに、甘酸っぱいアプリコットが見事に調和した魅力あふれるメニューをお楽しみください。※ グランフロント大阪店では「エクレア」の取り扱いはございませんのでご了承ください。メニュー概要[画像2: https://prtimes.jp/i/86914/56/resize/d86914-56-db0b074d4c89f4a70c15-1.jpg ]Parfait au praline noisette et aux abricotsパフェ ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット\1,980(税込)ヘーゼルネッツプラリネを練り込んだアイスクリームと濃厚なオリジナルビターチョコレートアイスクリームに、なめらかなヘーゼルナッツプラリネシャンティ、アプリコットソースとキャラメリゼしたヘーゼルナッツをトッピング。アプリコットジュレの下には、歯応えのあるヘーゼルナッツプラリネフィアンティーヌとドライアプリコット。甘酸っぱいアプリコットにヘーゼルナッツの香ばしさが調和した贅沢なパフェです。[画像3: https://prtimes.jp/i/86914/56/resize/d86914-56-ce875e142a7f892e8262-2.jpg ]Waffle au praline noisette et aux abricotsワッフル ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット\1,430(税込)ふんわりとしたワッフルの上に、ヘーゼルナッツプラリネアイスクリームと濃厚なチョコレートアイスクリームをのせ、ヘーゼルナッツプラリネシャンティ、アプリコットソース、甘酸っぱいドライアプリコット、キャラメリゼしたヘーゼルナッツをトッピング。[画像4: https://prtimes.jp/i/86914/56/resize/d86914-56-7b833261668789281348-3.jpg ]Eclair au praline noisette et aux abricotsエクレア ヘーゼルナッツ プラリネ&アプリコット\935(税込)香ばしいクレームヘーゼルナッツプラリネに、ヘーゼルナッツプラリネのグラサージュ。トッピングはアプリコットのコンポートとキャラメリゼしたヘーゼルナッツ。※ テイクアウト\810(税込)※ グランフロント大阪店では「エクレア」の取り扱いはございませんのでご了承ください。提供期間2024年12月1日(日)~2025年1月31日(金) ※ グランフロント大阪店では「エクレア」の取り扱いはございませんのでご了承ください。取り扱い店舗ピエール マルコリーニ 銀座本店 東京都中央区銀座5-5-8 Tel: 03-5537-0015 営業時間(CAFE)11:00~19:00 (L.O.18:30) ピエール マルコリーニ 名古屋店 名古屋市中村区名駅4-7-1ミッドランドスクエアB1 Tel: 052-582-0456 営業時間(CAFE)11:00~19:00 (L.O.18:30) ピエール マルコリーニ グランフロント大阪店大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪 南館1階 Tel: 06-6359-3030 営業時間(CAFE)11:00~20:00 (L.O.19:30)*ショップ詳細はこちら→https://pierremarcolini.jp/Page/shop.aspx _________________[画像5: https://prtimes.jp/i/86914/56/resize/d86914-56-695f789bb116956049db-7.jpg ]Pierre Marcoliniピエール マルコリーニ1964年ベルギー生まれ。数々の名店で修業を重ねた後、ショコラティエとして独立。長年の功績が認められ、2015年ベルギー王室御用達を拝命。ベルギーを代表するショコラティエ。