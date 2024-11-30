原作・脚本　杉田智和　ドラマCD「真郷街」と方南町お化け屋敷オバケンのコラボイベント再演決定！

株式会社HLC[画像1: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-de1ca04cf0c1037fcf0d-0.png ]東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC 方南町お化け屋敷オバケン（以下オバケン）は、株式会社ＡＧＲＳ／株式会社ノワ 制作のドラマCD「真郷街」（以下真郷街）と2023年12月～2024年の1月に開催したホラーイベント「真郷街×オバケン 動く肢体」を2025年1月11日(土)~2月3日(月)の間、再演致します。前回の内容をブラッシュアップしより混沌とした真郷街の世界をお楽しみいただけます。真郷街×オバケン 動く肢体 とは[画像2: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-19e6dd93b7de4ed5a45a-1.jpg ] 「真郷街×オバケン 動く肢体」はオバケンのお化け屋敷「凶遡咽び家」を使用した公演となります。本イベントはイマーシブ（没入型）×ミッションクリア型要素が含まれており、ドラマCD『真郷街』の世界をリアルで体験し、混沌とした恐怖をお楽しみいただけます。公演の脚本と監修を原作者の杉田智和が担当。ドラマCDをご視聴して頂いた方はもちろん、まだご視聴されていない方でもお楽しみ頂ける内容となっております！是⾮、物語の登場人物になった気分で『真郷街』の世界をお楽しみ下さい。前回より内容がブラッシュアップ！前回参加者も新鮮な気持ちでお楽しみいただけます！真郷街×オバケン 動く肢体 ストーリー舞台は中途半端な田舎町である桃生町。そこに住む『あなた』は生きるために金が必要であり、仕事を探していた。混沌屋を名乗る男『ケイオス』から清掃の仕事を紹介された『あなた』はある建物へと向かった。「清掃」その言葉が何を意味するのかも知らずに……[画像3: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-1730be2cb01c2474b9c5-9.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-0d3cd69f4c936705cbf6-8.png ]杉田智和さんご本人もイベントにランダムで出演！[画像5: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-1bca926ead59ba60eee0-2.png ]ドラマCD「真郷街」でご本人が演じるケイオスとなってイベント中に出演決定！杉田さんの出演はランダム出演となります。どこの回で会えるかは皆様の運次第！真郷街×オバケン 動く肢体 イベント特典＆限定グッツ[画像6: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-f4daa8471d4bb6253cf2-3.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-93c45c8d1277ace3f645-4.png ]来場者全員に「真郷街×オバケン 動く肢体」 限定オリジナルステッカーと遠山真(cv:細谷佳正)&ケイオス(cv:杉田智一)による真郷街新規撮り下ろしミニドラマを参加者限定に公開！また、コラボ限定グッツも販売。・コラボ限定Tシャツ・イベント限定ポストカード・イベント限定クリアファイル など「真郷街ーまきょうがいー」とは[画像8: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-57092f87a9392cf788da-5.png ]原作・脚本を声優の杉田智和が務める、2023年10月11日(水)に発売されたドラマCD。中途半端な田舎町と言いつつ、郷土愛に溢れる公務員「遠山真」。彼の住む桃生町（ものうちょう）は都市伝説に代表される混沌の力が渦巻いていた。くちさけ？ 人の顔をした動物？ 何より人間そのものの業が一番怖い？これは、共存と抗戦の物語……[公式HP] https://st-noix.jp/makyougai/[公式Twitter] https://twitter.com/makyougai1980「 方南町お化け屋敷オバケン」とは[画像9: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-3d83ad54e8ee31eff1a7-6.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-de7aed21f3aadc5b377e-7.png ][画像11: https://prtimes.jp/i/63458/18/resize/d63458-18-8999363e44607ede0964-10.png ] 2012年に東京都方南町の閑静な住宅街で始まったお化け屋敷であり、現在、方南町にある地区70年の古民家を利用したお化け屋敷「畏怖 咽び家」を含む直営店舗３店舗を都内で営業中。日本最大級の古民家お化け屋敷「凶遡 咽び家」は2020年に東京港区OPEN。また2015年より行われた１泊２日ゾンビに追われるイベント「オバケンゾンビキャンプ」という廃キャンプ場での宿泊イベントが有名。また、TAITOが贈る「くらやみ遊園地」も全面プロデュースで参加しており現在新宿、名古屋、博多、広島、札幌と展開している。年間30以上のホラーコンテンツやイベントを制作。音声ARなどのデジタルホラーコンテンツや、スタジアム・テレビ局・遊園地などのリアルホラーイベントも多数開催されており、多くの国内外メディアに取り上げられYoutuberやSNS、TV等にて話題を呼んでいる。[公式 HP] http://obakensan.com[公式 X] http://twitter.com/obakensan（@obakensan）[公式 Instagram] https://www.instagram.com/obakenhonancho/真郷街×オバケン 動く肢体 イベント概要■イベントタイトル：真郷街×オバケン 動く肢体■特設サイト：https://obaken-event.wixsite.com/ugokusitaisaien■告知映像URL:https://youtu.be/r2yq2xIAkbw ■開催日 ：2025年1月11日(土)~2月3日(月)の間(※火、水、木曜日は定休日)■開催場所：凶溯咽び家 ■公演時間：平日 / 11:30より６公演(11:30 13:10 14:50 16:30 18:10 19:50) 土日祝 / 10:00より７公演(10:00 11:40 13:20 15:00 16:40 18:20 20:00)■定員：各7名■料金：前売り券6,６00円 当日券7,000円 当日リベンジ5,000円■特典：来場者にもれなくノベルティステッカーをプレゼント！■販売：「チケットペイ」にて12月1日(金)21時より販売開始予定。 「真郷街×オバケン 動く肢体再演」特設サイトよりお求めください。■企画・演出：方南町お化け屋敷オバケン http://obakensan.com 株式会社AGRS https://agrs.co.jp/本リリースの掲載内容は画像を含め、2024年11月30日現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。