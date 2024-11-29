アイドルランドプリパラ公式スピンオフ『ひびき華麗』グッズ発売決定！先行発売は12/22(日)ゲーマーズサイン会にて、サイン会のオンライン締切は12/1(日)まで！
株式会社主婦と生活社
イベント詳細・お申し込みはこちら！ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5515
漫画：深山キリ
PASHUP!で連載中のプリパラ公式スピンオフコミック『紫京院ひびきの華麗なるお遊戯』より、コミカライズ版の絵柄を使用したグッズの発売が決定、12月22日（日）からゲーマーズで先行発売いたします。
◆販売予定グッズ
・トレーディングプリパシャカード
・A2タペストリー
など、他にも企画進行中！
販売店舗など、詳細は近日公開予定です、お楽しみに。
◆サイン会概要
『紫京院ひびきの華麗なるお遊戯２』の発売を記念して、12月22日（日）にAKIHABARAゲーマーズ本店でサイン会を開催します。
『紫京院ひびきの華麗なるお遊戯２』をご予約またはご購入でもらえるシリアルコード付き応募券でご応募いただいたお客様の中から抽選でサイン会にご招待いたします。
◆応募券配布期間
・ゲーマーズオンラインショップ
2024年12月1日(日)23:59までのご注文 ※締め切り間近！
・ゲーマーズ対象店舗
2024年12月8日(日)閉店時まで
【イベント情報】
『紫京院ひびきの華麗なるお遊戯』2巻発売記念イベント 深山キリ先生 大場小ゆり先生 サイン会
■日時：2024年12月22日(日) １.11:00～ ２.13：00～
■会場：AKIHABARAゲーマーズ本店6階 イベントスペース
イベント詳細・お申し込みはこちら！ :
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5515
【書籍概要】
「紫京院ひびきの華麗なるお遊戯２」
漫画：深山キリ
脚本：大場小ゆり
企画・原案：タカラトミーアーツ/シンソフィア
発売日：2024年12月6日
定価：1,000円+税
ISBN：9784391163988
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
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