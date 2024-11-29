【Ｆ２第17節｜11月30日～12月1日 試合情報】会場情報／チケット情報／注目ポイントは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン2】今こそ最高のフットサルを
Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン2 第17節の試合情報（対戦カード、会場、チケット）や達成する可能性のある記録、直近の誕生日の選手を紹介いたします。
■第17節 今週の対戦カード（全5試合）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score2/
見逃し配信・配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule
＜11月30日（土）＞
「デウソン神戸 vs ボアルース長野」
キックオフ時間：14:00
会場：グリーンアリーナ神戸
チケット情報：https://deucaokobe.jp/post-25922/
「広島エフ・ドゥ vs マルバ水戸FC」
キックオフ時間：14:00
会場：大和興産安佐北区スポーツセンター
チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/1kw09
「ポルセイド浜田 vs エスポラーダ北海道」
キックオフ時間：14:00
会場：島根県立体育館
チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/hamada_hokkaido
＜12月1日（日）＞
「ヴィンセドール白山 vs リガーレヴィア葛飾」
キックオフ時間：14:00
会場：松任総合運動公園体育館
チケット情報：http://vincedor-hakusan.com/news/7078/
「ミラクルスマイル新居浜 vs アグレミーナ浜松」
キックオフ時間：14:00
会場：新居浜市市民体育館
チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/fijp6
■現在の順位表※第16節暫定｜11月24日時点
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score2/teamrank.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/753_1_dfbf5914059b7a745e3113dce9d54df1.jpg ]
■今節で達成する可能性がある記録
●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算
＜Ｆリーグ通算最多出場数＞
水上 玄太（エスポラーダ北海道）現在468試合 ※記録更新中
＜通算100試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算
渡辺.大輔（ボアルース長野）現在99試合
■直近誕生日の選手※11/25(月)～12/6(金)
渡辺 大輔（ボアルース長野）1995年11月26日生まれ
丸山 侑介（ボアルース長野）2001年11月28日生まれ
安藤 拓真（マルバ水戸FC）2000年12月1日生まれ
菊地 耕平（リガーレヴィア葛飾）1993年12月3日生まれ
小島 修人（マルバ水戸FC）1984年12月5日生まれ
■放送情報
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052