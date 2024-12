イニエスタ 引退試合「Amuse EL CLASICO in Tokyopresented by VITAS」Hulu独占ライブ＆見逃し配信決定！

HJホールディングス株式会社(C)Sports&Life

12月15日(日)午後2時に、東京・味の素スタジアムにてキックオフを迎える「Amuse EL CLASICO in Tokyo presented by VITAS FCバルセロナレジェンズ vs レアル・マドリードレジェンズ」。「EL CLASICO」とは、スペイン語で「伝統の一戦」を意味しており、スペインサッカーリーグ「ラ・リーガ」に所属する実力、人気ともに世界1、2位と言っても過言ではないほどの超ビッグクラブ「FCバルセロナ」と「レアル・マドリード」の選手たちが対戦する熱い一戦です。今回、そんな伝統ある「EL CLASICO」が両クラブ出身のレジェンドたちによるOB戦として日本で初開催されます!さらに10月に引退を表明した元スペイン代表にして、サッカー史上最高のミッドフィルダーの1人と称されるアンドレス・イニエスタの参加が決定!先行して販売された会場チケットは驚異の即日完売!世界中のサッカーファンが注目する本戦を、オンライン動画配信サービスHuluで独占ライブ&見逃し配信いたします。

イニエスタは7年ぶりにバルセロナのユニホームに袖を通し、日本初開催の「EL CLASICO」に臨みます。バルセロナで引退を発表したイニエスタは、選手として5年間を過ごした “第二の故郷”である日本に対してもう一度深い感謝を表現したいという思いから、日本を開催地に選択。またFCバルセロナレジェンズの出場予定選手にはシャビ、リバウド、ハビエル・マスチェラーノ、ボージャン・クルキッチら名だたるレジェンドOBが集結!そしてレアル・マドリードレジェンズもルイス・フィーゴ、ロベルト・カルロス、イケル・カシージャスなど、クラブの黄金期を築き上げてきた世界的名選手が名を連ねています。さらに本戦のピッチリポーターはJリーガーや海外リーグで活躍をした選手たちとの交流もあり、サッカーとの関わりが深い手越祐也が担当することが決定しました。名選手たちと同じフィールドレベルから展開される独自のリポートにも注目が集まります。

またHuluでは見逃し配信も実施いたします。観に行きたかったけれど都合が合わなかった…という方はもちろん、もう一度じっくり観たい方もHuluで何度でもお楽しみいただけます。

【ライブ・見逃し配信概要】

■タイトル

Amuse EL CLASICO in Tokyo presented by VITAS FCバルセロナレジェンズ vs レアル・マドリードレジェンズ

■ライブ配信日時

12月15日(日)午後2時00分 キックオフ

■見逃し配信日時

ライブ配信終了後、準備出来次第 ~ 2024年12月22日(日)午後11時59分まで

※ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

■参戦予定選手(※選手事情により、出場選手は変更となる場合がございます)

【FCバルセロナレジェンズ】

アンドレス・イニエスタ、シャビ・エルナンデス、ハビエル・マスチェラーノ、リバウド、ハビエル・サビオラ、ラファエル・マルケス、リュドビク・ジュリ、ボージャン・クルキッチ

【レアル・マドリードレジェンズ】

ロベルト・カルロス、ルイス・フィーゴ、イケル・カシージャス、スティーブ・マクマナマン、サビオ、イバン・カンポ、ジュリオ・バチスタ

■出演者(※都合により変更の可能性もございます)

解説:林陵平(予定)

実況:DJジャンボ(予定)

ピッチリポーター:手越祐也(予定)

■視聴料金

税別2,000円(税込2,200円)

■販売期間 ※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

11月 29 日(金)午後6時 ~ 12 月 22 日(日)午後9時 まで

■購入URL

https://www.hulu.jp/store/el-clasico-in-tokyo-fc-barcelona-legends-vs-real-madrid-legends

■購入方法

会員登録の上、ログインしてご購入ください。※会員登録無料 ライブ配信作品の購入/視聴方法はhttps://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360049955574をご確認ください。

◎決済方法:クレジットカード、PayPay、Huluのポイント

※Huluアプリ内決済ではポイントでのみ購入できます。

※必要なポイント数およびポイントの購入価格は視聴画面をご確認ください。

※Huluのポイント購入方法等詳細は https://news.hulu.jp/point/ (https://news.hulu.jp/point/)をご確認ください。

◎視聴可能なデバイス:インターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなど

視聴可能なデバイスの詳細はhttps://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360047878553 をご確認ください。

■注意事項

・本ライブ配信・見逃し配信は、インターネットを介して実施されます。

・ご購入後のキャンセルはできません。

・視聴方法や注意事項につきましては、必ずご購入前にご確認ください。

・ライブ配信の特性上、映像や音声の乱れ、インターネット回線のトラブルによる配信の一時中断などが発生する可能性がありますが、視聴料の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

・お客様の視聴環境およびインターネット環境に伴うトラブルに関しましては、当社は責任を負いかねます。

・視聴に関して発生する一切の費用(通信費、回線費等)はお客様のご負担となります。データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fi等のご利用を推奨します。

・配信される映像、画面、音声等は著作権で保護されております。本ライブ・見逃し配信の映像等を、許可なく録画、録音、転載、送信その他利用することは禁じられています。

■よくあるご質問事項

こちらhttps://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213 (https://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213)をご参照ください。

■お問合せ先

Hulu カスタマーサポート 電話番号(フリーダイヤル・無料):0120-834-126 ※固定電話

電話番号(有料):050-3851-3926 ※携帯電話(スマホ)

受付時間:午前10:00 ~ 午後6:30 年中無休(1月1日を除く)

