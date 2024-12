『リネージュ2 レボリューション』最強が決まる最後の戦い！「LRT血盟王者決定戦 SEASON13 FINAL」12月1日（日）17:00より生放送

ネットマーブルジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/7736/2163/resize/d7736-2163-ec3586481beef881bd91-1.png ]◆今回で13回目を迎える「LRT SEASON13 FINAL」の模様を12月1日(日)17:00より生放送リネレボ最強血盟を決める大会「LRT SEASON13」の決勝戦イベント「LRT SEASON13 FINAL」を12月1日(日)に開催いたします。本イベントは、全サーバーから血盟戦闘力上位の血盟に参加資格が与えられ、30対30による特別ルールの「要塞戦」トーナメントにより最強血盟の座を争う大会です。これまでに128の参加血盟によりトーナメント戦が行われ、全ての戦いに勝利し「LRT SEASON13 FINAL」へ進出する4血盟が決定しております。今回で13回目を迎える本大会のベスト4へ駒を進めたのは「BLOODSWEEPER(ハギオスサーバー)」、「Bravery(ローランサーバー)」、「Campanella(ギロチンサーバー)」、「OverEasy(トリシャサーバー)」の4血盟です。準決勝の対戦カードは抽選の結果、第1試合に「OverEasy(トリシャサーバー)」vs「Campanella(ギロチンサーバー)」、第2試合に、「Bravery(ローランサーバー)」vs「BLOODSWEEPER(ハギオスサーバー)」の組み合わせとなりました。BEST128から試合を勝ち抜いた4血盟による頂上決戦に是非ご注目ください。準決勝戦と3位決定戦、決勝戦が行われる「LRT SEASON13 FINAL」の模様は、当日の17:00より、MC・実況にOooDa氏、解説にS嶋氏を迎えて、YouTube Liveにて生放送いたします。当日は、視聴者にオリジナルグッズが抽選であたるXキャンペーンも実施いたします。最強血盟の栄冠を懸けた血盟同士の熱戦を、皆様ぜひリアルタイムでご視聴ください!------------------------------------------------------------< 「LRT SEASON13 FINAL」生放送 概要 >■放送日2024年12月1日(日)17:00~(予定)■生放送配信メディア(YouTube Live)https://www.youtube.com/live/OArTLvLOYrY■出演者(敬称略)[画像2: https://prtimes.jp/i/7736/2163/resize/d7736-2163-193eeb17d81760ba8e8a-0.jpg ](写真左より)MC・実況:OooDa、解説:S嶋■対戦血盟準決勝第1試合:Campanella(ギロチンサーバー:前大会2位) vs OverEasy(トリシャサーバー:前大会3位)準決勝第2試合:BLOODSWEEPER(ハギオスサーバー:大会4連覇中) vs Bravery(ローランサーバー:FINAL初出場)■「LRT SEASON13」特設サイトhttps://l2.netmarble.jp/tournament/lrt13/------------------------------------------------------------◆2つの公式大会の勝者を予想して報酬を受け取ろう!「LRT 血盟王者決定戦 SEASON13」と「チャレンジカップ」で優勝する血盟を予想すると的中結果に応じて報酬をプレゼントいたします。見事的中した方には「LRパーツ選択ボックスVII」や「つどいの鍵」などをプレゼントいたします。皆様奮ってご参加ください!・投票受付期間~ 2024年11月30日(土)15:00まで投票可能・イベント投票ページhttps://forum.netmarble.com/lin2jp/view/13/8912◆『リネージュ2 レボリューション』とは◆『リネージュ2 レボリューション (Lineage2 Revolution)』は、PC向け MMORPG『リネージュ』シリーズにおいて、日本を含む世界各国でサービスを展開し人気を博している『リネージュ2』 を、手軽にスマートフォンで遊べるように進化させたモバイルMMORPGです。ゲームエンジンにはUnreal Engine 4を採用し、スマートフォンゲームにおける最上級のグラフィッククオリティで原作の世界観を表現しています。多くのユーザーが集まるフィールドは、スマートフォンゲーム史上最大規模のオープンワールドとなっており、広大なマップを移動することが可能です。また、時間と場所にとらわれずに行なうことが出来るリアルタイムの戦闘は、MMORPGの醍醐味である大人数が同時にプレイすることの真の楽しさを体感することができます。・アプリダウンロードURL【App Store】https://l2.netmarble.jp/dn/ios.aspx【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.revolutionjp■公式サイトhttps://l2.netmarble.jp/■公式フォーラムhttps://forum.netmarble.com/lin2jp■公式Xhttps://X.com/Line2Revo◆『リネージュ2 レボリューション』について◆[ タイトル ] リネージュ2 レボリューション[ ジャンル ] MMORPG[ 提供元 ] Netmarble Corp.[ 開発会社 ] Netmarble Neo Inc.[ 対応OS ] Android ver.8.0以降 / iOS ver.10.0以降[ サービス開始日 ] 2017年8月23日[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。(C)NCSOFT Corp. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。