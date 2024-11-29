777シリーズの2024年を総決算！12月2日（月）20時から「777LIVE Vol.50」生放送

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは、ぱちんこ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生放送を、2024年12月2日（月）20時から配信いたします。

777シリーズの2024年を総決算！各サービスの担当者と共に2024年の振り返りや最新情報をお届けします。

さらに、ご視聴の皆様の同時接続数が増えるほど各サービスのゲームアイテムをプレゼント！777人を超えると豪華なアイテムをプレゼントいたします。ぜひご視聴ください！

ほかにもサミー新機種紹介など盛りだくさんでお届けします。

■番組名 ： 777LIVE Vol.50

■日時 ： 2024年12月2日（月）20時から ※2時間程度

■配信ページ（YouTube） ： https://youtube.com/live/mntSGbNHWFg

■出演者

・森田悟（スパローズ）さん

┗SNS ： https://twitter.com/sparrowsmorita

・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）さん

┗SNS ： https://twitter.com/Kamijo_Ren

┗YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg

・777Realゲーム運営、777TOWN.netゲーム運営、777TOWN mobileゲーム運営

■サービスのご紹介

▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）

・サービス名称：777Real（スリーセブンリアル）

・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）

・対応OS ：iOS／Android

・URL ：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト ：https://www.777real.net/

・SNS ：https://twitter.com/777Realofficial

無料で遊べるぱちんこ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用

ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、

新時代のサービス！

▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）

・名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://twitter.com/777town_net

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！

40メーカー、450機種以上のぱちんこ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！

最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！

▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）

・名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）

・対応OS：iOS、Android

・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題

・URL

∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884

∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)

・SNS：https://twitter.com/777townofficial

いつでもどこでもスマホで遊べる！

すべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！

さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの

お楽しみ要素がいっぱい！

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。