株式会社TOMAPが、国内のキャリア教育事業では初となる国際認証「B Corporation(TM)（Bコーポレーション）」を取得

「すべての人に選択の自由を」をミッションに掲げる株式会社TOMAP(本社:東京都渋谷区、代表取締役:村上登武、以下TOMAP)は、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際認証「B Corporation(以下、B Corp)」を2024/11/15(金)付けで取得しました。

B Corpとは、アメリカの非営利団体B Labが定める厳格な基準をクリアし、80点以上のスコアを獲得した企業に与えられる認証制度です。企業における環境や社会へのパフォーマンス、透明性、説明責任、持続可能性を包括的に測定し、主に(1)ガバナンス(2)従業員(3)環境(4)コミュニティ(5)顧客の5つの分野において、「企業のあり方そのもの」を評価します。

B Labは "We have a dream.That one day, all companies will compete not only to be the best in the world but the best for the world." (いつの日か、すべての企業が世界一になるだけでなく、世界のためにも最善を尽くすようになることを夢見ています)というメッセージを発信しています。これはTOMAPが従来抱いていた、「競争し闘い合うのではなく、手を取り合って世界をより良くしていきたい」という、「競争」よりも「協走(共創)」を大切にする思想と合致する部分がありました。そこでTOMAPは、B Corpコミュニティの一員となり共にムーブメントを引き起こすことを社会に約束するため、認証取得に向けて取り組んできました。

今回の取得にあたり、高い顧客満足度と従業員満足度、従業員のキャリア開発、社会課題の解決に寄与するサービス提供、顧客と双方向のコミュニケーション構築を行っている点などが高く評価されました。

<B Corp公式サイト TOMAP企業ページ>

https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/tomap-inc/(https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/tomap-inc/)

B Corpとは

B Corpは、ビジネスを通じて社会や環境への影響を積極的に改善しようとする企業を認証する国際的な制度です。B Labというアメリカ発の非営利団体が認証を行い、企業の持続可能性や社会貢献度を評価します。

B Corp取得企業は「良い会社とは何か」を問い続ける姿勢が共通しており、単なる利益追求にとどまらず、社会や環境への貢献を最優先に据えています。この価値観を共有することで、他のB Corp認証企業やステークホルダーと協力し、持続可能な未来を作ることを目指しています。

B Labとは

B Labは、株主だけでなくすべてのステークホルダーに対して価値を創造できるような資本主義システムの変革を先導するため、2006年に立ち上がりました。



これまでの資本主義は、アメリカの経済学者ミルトン・フリードマンによって提唱された「会社の唯一の社会的責任は株主のために利益を最大化すること」という「株主資本主義」の考えが広く支持されてきました。次第に、このような株主への利益優先型のビジネスは、環境破壊や従業員の搾取、人種差別などの問題を加速させたと指摘されるようになりました。

B Labの創業メンバーは、企業が社会に良い影響を与えているかどうか、そしてそれを永続的に行うことができるかどうかを、あらゆるステークホルダーが理解できるような包括的な指標が存在していないことを課題に感じ、B Labの設立に至りました。

そしてB Labの活動は、アメリカ版の経団連とも言える「ビジネス・ラウンド・テーブル(以下、BRT)」が2019年に発表した声明によって、より加速することになります。BRTは、企業経営の原則とされていた「株主資本主義」を批判し、「ステークホルダー資本主義」への転換を宣言しました。この声明にはBRTに所属するAmazonやAppleなど米国トップ企業の経営者181名が署名を行い、ビジネス界に大きなインパクトを与えました。

取得の背景

TOMAPは教育の本来の目的を捉えなおし、 すべての人が選択の自由を掴める社会を実現するために教育事業を展開している企業です。教育を通して、人々が社会を形成する一員としての自覚を持ち、自分で考えて行動できる人たちを増やします。





しかしそれはとても壮大で、この社会の実現はTOMAP社だけでは困難です。すでにいるステークホルダーのみならず、あらゆる個人や組織を巻き込み、共に手を取り合い、協走(共創)していく必要があると、B Corpと出会う前から考えていました。





そんな時にご縁を経て出会ったのが、B Corpでした。前述した通り、B Corpでは社会や環境への貢献を最優先に据えているだけでなく、同じような思想をもつ組織を繋ぎ、B Corpコミュニティ全体で持続可能な未来を作ることを目指している点で、TOMAPの持つ価値観と共鳴する部分が大いにありました。





教育は社会をより良くしていく上で避けては通れない課題です。TOMAPは教育領域で1番を目指すのではなく、社会にとって1番良い教育を提供していく姿勢を示すため、認証の取得に至りました。

「株式会社TOMAP」について

TOMAPは「すべての人に選択の自由を」というミッション(存在意義)のもと、自分で考えて行動する人たちを増やしていくために、教育事業を展開する会社です。同社では「選択の自由」について、「(1)価値観をアップデートできること(2)自らの意志で決められること(3)社会に価値を提供できること」の3つの意味として定義づけています。

事業ビジョン(生み出す価値)

(1)気づき / Overwhelming Insite

価値観の変革を伴う気づきが生まれる人との出会いやコミュニティをつくります。

(2)主体性 / Growth of Will

「Sense of wonder」を呼び起こす有効なきっかけをつくります。

(3)探究 / Exploration of ability

遊び、学び、社会を繋ぎあらゆる人が成長するための仕組みをつくります。

会社概要

社名:株式会社TOMAP

代表者:村上 登武

設立:2018年8月27日

資本金:500万円

HP:https://tomap.co/

本社住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目1-25 神宮前Ikビル3F

事業内容:キャリア教育事業、Webサイト受託開発事業、有料職業紹介業など

本件に関するお問い合わせ

<お問い合わせ先>

株式会社TOMAP

広報担当:具志堅ありさ

メールアドレス:arisa.gushiken@tomap.co

電話:03-6912-5250(代表)

インタビュー、オフィスツアーなどに柔軟に対応可能です。本件以外の事に関する取材についても可能な限りご対応いたします。

またB Corpの取得を目指している企業がいらっしゃれば、取得までの流れや取得のポイントなどについてざっくばらんにお話しすることも可能です。今後は取得企業や取得を目指している企業同士の交流会などを企画していく予定ですので、お気軽にご連絡ください。