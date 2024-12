PlayStation(R) 5 Proにおけるバッファロー商品の対応状況について

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、2024年11月7日に株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売された「PlayStation(R) 5 Pro」とバッファロー商品の接続について確認し、対応情報に掲載いたしました。

対応確認済み商品例

Wi-Fiルーター「WXR18000BE10P」外付けHDD「HD-LE-Bシリーズ」外付けSSD「SSD-SAOシリーズ」キーボード「BSKBW350BK」USB変換アダプター「BSUAC321ADBK」カードリーダー「BSCR510U3CSV」HDMIケーブル「BSHDUNシリーズ」対応情報(詳細) :https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=400&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88&lv2=PlayStation%C2%AE5+Pro&bbcategory=&lv3=&lv4=&lv5=&lv6=

バッファローではこれからもさまざまな機器・端末との動作確認を行い、随時ご案内してまいります。

※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

