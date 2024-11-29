PlayStation(R) 5 Proにおけるバッファロー商品の対応状況について
株式会社バッファロー
Wi-Fiルーター「WXR18000BE10P」
外付けHDD「HD-LE-Bシリーズ」
外付けSSD「SSD-SAOシリーズ」
キーボード「BSKBW350BK」
USB変換アダプター「BSUAC321ADBK」
カードリーダー「BSCR510U3CSV」
HDMIケーブル「BSHDUNシリーズ」
対応情報（詳細） :
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=400&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88&lv2=PlayStation%C2%AE5+Pro&bbcategory=&lv3=&lv4=&lv5=&lv6=
※To overseas press people,
メルコホールディングス（東・名 6676）グループの株式会社バッファロー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：牧 寛之、以下バッファロー）は、2024年11月7日に株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントから発売された「PlayStation(R) 5 Pro」とバッファロー商品の接続について確認し、対応情報に掲載いたしました。
対応確認済み商品例
Wi-Fiルーター「WXR18000BE10P」
外付けHDD「HD-LE-Bシリーズ」
外付けSSD「SSD-SAOシリーズ」
キーボード「BSKBW350BK」
USB変換アダプター「BSUAC321ADBK」
カードリーダー「BSCR510U3CSV」
HDMIケーブル「BSHDUNシリーズ」
対応情報（詳細） :
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=400&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88&lv2=PlayStation%C2%AE5+Pro&bbcategory=&lv3=&lv4=&lv5=&lv6=
バッファローではこれからもさまざまな機器・端末との動作確認を行い、随時ご案内してまいります。
※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。
※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。
※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。
※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
※To overseas press people,
This product is only available in the Japanese Domestic Market.
Pricing and availability in other regions may vary.