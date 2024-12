記事ごとの収益性を可視化し、AIで自動分析「TAXELbyGMO」が新機能「TAXEL きじれぽ」提供開始【GMO NIKKO】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOアドパートナーズ株式会社の連結会社で、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役 社長執行役員:佐久間 勇 以下、GMO NIKKO)は、レコメンドウィジェット「TAXEL byGMO」に新機能「TAXEL きじれぽ」を追加し、2024年11月29日(金)より提供を開始します。

「TAXEL きじれぽ」は、サービスを利用するウェブメディアに対して、記事ごとの収益性を可視化し、その要因をAIにより自動で分析する機能です。この機能を活用することで、ウェブメディア運営者は、収益性に関わる要因を瞬時に把握し、効果的なアクションを迅速に取ることが可能になります。これにより、ウェブメディアの価値向上と、収益の最大化を目指すことができます。

【「TAXEL byGMO」について】(URL:https://taxel.media/(https://taxel.media/))

ウェブメディアを閲覧するユーザーの興味関心・行動やコンテンツ特性を自動解析し、同じウェブメディア内の関連記事を表示してユーザーの回遊を促進し、収益性を向上させるためのSSP(※1)の機能を搭載したコンテンツレコメンドウィジェット(※2)です。

(※1)Supply Side Platform(サプライサイドプラットフォーム)の略で、媒体の広告枠販売や広告収益性最大化を支援するツール。

(※2)メディア上に設置し、ユーザーにおすすめコンテンツを提示するツール。

【新機能「TAXEL きじれぽ」について】(URL:https://taxel.media/kijirepo/(https://taxel.media/kijirepo/))

「TAXEL きじれぽ」は、ウェブメディアの記事ごとの収益性を詳細に可視化し、AIで自動的に分析する機能です。「TAXEL byGMO」で取得しているデータとGoogleアド マネージャーのデータを組み合わせ、記事ごとの売上と要因を月単位・週単位でAIが分析。ユーザーは専用の管理画面で結果を確認できます。これにより、どの記事やカテゴリが売上に貢献しているかを瞬時に把握し、施策を講じることが可能です。

また、「TAXEL byGMO」を契約していない場合でも、「TAXEL きじれぽ」のみ単独でのご利用が可能です。

■ご利用料金

1サイトにつき月額10万円(税抜)

【「TAXEL きじれぽ」を提供する背景】

これまでウェブメディアが記事ごとの収益性を分析するためには、複数ツールを使いこなす手間や膨大な分析時間が必要でした。そのため、収益に直結する要因を迅速に把握することが難しく、施策実行に至るスピードに遅れが生じるという課題がありました。

この課題を解決するため、2015年からウェブメディアの収益性向上に努めてきた「TAXEL by GMO」がこれまで培ったデータ解析技術とノウハウを結集し、収益性の分析を自動化して結果を一元管理できるよう「TAXEL きじれぽ」を開発いたしました。

【今後の展望】

現在はAIによる要因分析の提供に留まっていますが、将来的には具体的な施策提案までサポートする機能を拡充し、より実用的なプラットフォームへの進化を目指してまいります。

【GMO NIKKOについて】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

GMO NIKKOは、デジタルマーケティングを強みとする総合マーケティング支援会社です。エンドユーザーを徹底研究し、心を動かすアイディアを企画し提供してまいりました。また、「TRUE」という統一ブランドのもと、マーケティングソリューションサービスをシリーズ展開しています。今後も常に新しい手法を開拓、そして駆使することで、時代の一歩先を行く「Surprising Partner.」としてお客様の課題解決につながる最高のマーケティングサービスを提供してまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO NIKKO株式会社

メディア開発部門 メディアコンサルティング部

TEL:03-5456-6630

E-mail:info-mediaconsulting@koukoku.jp

【GMO NIKKO株式会社】(URL:https://www.koukoku.jp/(https://www.koukoku.jp/))

会社名 GMO NIKKO株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役 社長執行役員 佐久間 勇

事業内容 ■総合マーケティング支援事業

-インターネット広告事業

-メディア事業

-ツール・ソリューション事業

-メタバース・NFT事業

-アドテクノロジー事業

-メディアレップ事業

-アプリマーケティング事業

資本金 1億円

【GMOアドパートナーズ株式会社】(URL:https://www.gmo-ap.jp/(https://www.gmo-ap.jp/))

会社名 GMOアドパートナーズ株式会社 (東証スタンダード 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役 社長執行役員 橋口 誠

事業内容 ■メディア・アドテク事業

■エージェンシー事業

資本金 13億156万8,500円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2024 GMO NIKKO Inc. All Rights Reserved.