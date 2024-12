GMO ENGINE ディレクターが監督！ネパールのグルン族の7年間を追った映像作品『グルン We are Gurung』公開

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループで、CMや各種映像を中心としたコンテンツ・Web・グラフィック制作事業を展開するGMO ENGINE株式会社(代表取締役社長:岡島 淳)に所属するディレクター森野 継偉が監督を務めた映像作品『グルン We are Gurung』が、2024年11月30日(土)よりユーロスペースにて公開されることをお知らせいたします。

GMO ENGINEは、これまでCM制作を事業の中心として展開してまいりましたが、このたびの映画公開を機に、独自コンテンツの企画・制作及び発信を強化していきます。さらに、AIをはじめとする先進的なデジタル技術を活用した映像制作に注力し、新たな市場や分野への事業展開を加速させてまいります。

今回、劇場公開される『グルン We are Gurung』は、2022年に完成したネパールのグルン族をテーマにした作品です。監督である森野が2015年のネパール大地震をきっかけにグルン族の村に通い始め、7年という長い歳月をかけて築いた村との深い関係性によりこの作品が完成しました。

なお、上映期間中に上映連動プロジェクト「Bring Beauty to Gurung」を併せて実施いたします。このプロジェクトは、しっかりとメイクをしたことがないグルン族の村の女性たちに、自分たちの美しさや可能性を感じてもらい自信を持ってもらうための企画です。公開初日もしくは2日目に未使用のコスメを劇場にお持ちいただくと、それらを持ってグルン族の村へ行き、現地の女性たちにメイク体験を提供する取り組みを実施します。未使用のコスメを劇場にお持ちいただいた方には、映画に関連する写真をお渡しいたします。

【ストーリー】

ネパール。ヒマラヤの奥深く、美しい自然に囲まれたグルン族の村。そこでは、まるで一つの大きな家族のようにみんなで助け合いながら、ほぼ全員が農業に従事して暮らしている。

今年18歳になる少女ビスヌは、結婚を控えていた。村には結婚相手を親が決めるという慣習があり、ビスヌもまた親が決めた相手との縁談を待つ。

家族、友人、大切な人達と過ごす日常を淡々と密着しながらも、次第に婚礼の日が間近に迫ってきてー。

【作品情報】

【森野監督コメント】

自分のことだけでも精一杯日々を生きているけれど、ふと立ち止まると知らない国の知らない人たちも精一杯生きていることを知ることができる。日々の中で一杯一杯になる時もあるけど、そんなときに物差しがいくつかあるとどこか心の拠り所ができると思うんです。

それは村の彼女たちもそうだし、僕たちも。

映画を通してネパールという遠い国のグルン族の村を訪ねるような、そんな50分になるといいなと思っています。

<森野 継偉プロフィール>

名前 森野 継偉(もりの けいい)

所属会社 GMO ENGINE株式会社

経歴

1994年、福岡県出身。映像作家、監督。

数本の短編を監督し、国内外の映画祭で評価される。

30カ国を旅する中で2015年ネパール大地震をきっかけに村を訪れ、以来ネパールに足を運んでは撮影をするようになった。

【上映連動プロジェクト「Bring Beauty to Gurung」について】

開催日 :2024年11月30日(土)、12月1日(日)

特典 :プロジェクトにご参加いただいた方に映画に関連する写真をお渡しします

企画概要 :しっかりとメイクをしたことがないグルン族の村の女性たちに、自分たちの美しさや可能性を感じてもらい自信をもってもらうための企画です。未使用のコスメを劇場に持参していただくと、それらを持ってグルン族の村へ行き、現地の女性たちにメイク体験を提供する取り組みを実施します。

【GMO ENGINEについて】(https://www.engine-f.co.jp/(https://www.engine-f.co.jp/))

GMO ENGINEは、「心を動かす映像で、共に創る未来。」をミッションに掲げ、広告や映画、グラフィックデザインの企画制作業務や音楽映像及び各種情報の提供サービス等をおこなっています。プロデュースとコーポレートの2つの部門で構成されており、プロデュース部門にはプロデューサー、プロダクションマネージャー、ディレクター、グラフィックデザイナーといった個性豊かなクリエイターが多数所属し、卓越したクリエイティブワークを提供しています。

GMO ENGINEは今後も心を込めたクラフト力で感動を生み出し、感動と未来を共に創るパートナーであり続けるために常に進化をつづけてまいります。

【GMO ENGINE株式会社】(URL:https://www.engine-f.co.jp/(https://www.engine-f.co.jp/))

会社名 GMO ENGINE株式会社(旧社名 株式会社 ENGINE)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー4階

代表者 代表取締役社長 岡島 淳

事業内容 ■広告の企画及び制作に関する受託業務

■商品の企画開発に関する業務

資本金 9千万円

