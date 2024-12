★クリスマスイルミネーションバスを運行します★

立川バス株式会社

小田急グループの立川バス株式会社(本社:東京都立川市、代表者:取締役社長 山田 恭章、以下、立川バス)では、当社初導入の電気バスにサンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表者:取締役社長 千田洋史)の大人気キャラクターである「すみっコぐらし」のなかまを車両内外にあしらい運行し、大好評を得ています。

この度、この大人気車両の車内にクリスマスイルミネーションを装飾して期間限定で運行いたします。

この時期しか見られない、「すみっコぐらし」イルミネーション電気バスが街を明るく照らします!!

今後も、立川バスは、電気バスの積極的な導入などにより環境負荷低減に努めてまいります。

イルミネーションバス

運行概要

(1)運行期間:2024年12月1日(日)~12月25日(水)まで

(2)運行営業所:福生営業所 TEL042-551-1200(営業時間9:00~19:00)

(3)運行路線:福生営業所全路線

※運行路線につきましては福生営業所にご確認下さい。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

◎お問い合わせ先

立川バス株式会社 旅客サービス課 TEL:042-524-3111(代表)

担当:林・渡邉

以 上