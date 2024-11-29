【ライズホテル大阪北新地】令和6年度 大阪府保健衛生関係功労者・優良施設知事表彰にて表彰されました

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：前田 裕幸）が運営する「ライズホテル大阪北新地」は、令和6年度 大阪府保健衛生関係功労者・優良施設知事表彰の「環境衛生関係優良施設」として表彰されました。

- 令和6年度 大阪府保健衛生関係功労者・優良施設知事表彰

大阪府における栄養、食品衛生、調理、環境衛生などの保健衛生の向上に尽力し、その功績が顕著な個人及び団体ならびに食品衛生及び環境衛生関係施設が知事より表彰されます。

この度「環境衛生関係優良施設」として当ホテルが表彰施設に選ばれました。

今後もお客さまに安心してご利用いただけるホテルとして、より一層のサービス向上を目指してまいります。

- ホテル概要

■施設名：ライズホテル大阪北新地

■住所 ： 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号

■アクセス ： JR東西線 北新地駅 11～43番出口 徒歩約5分・

大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 7番出口 徒歩約6分

■TEL ： 06-6458-5400 ■FAX ： 06-6458-5402

所在地 ： 〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号

1階 ： レストラン「アントレーズ」、ケーキショップ「KARIN」

2階 ： ロビー&フロント、レストラン「アントレーズ」

3階 ： 客室・自動販売機、製氷機、コインランドリー

4~15階 ： 客室

客 室 ： 220室

■公式サイト：https://the-rise.jp/

お客様のご予約・お問い合わせ先：06-6147-7915

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（広報）