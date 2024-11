【無料セミナー】『売上トップ1％のビルダーが実践している《仕組みで売れる営業組織の作り方》』開催｜LINEを活用した住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT》

ギバーテイクオール株式会社売上トップ1%のビルダーが実践している《仕組みで売れる営業組織の作り方》セミナー

『売上トップ1%のビルダーが実践している《仕組みで売れる営業組織の作り方》セミナー』

住宅・不動産業界向けMAツール《ALL GRIT(オールグリット)》を提供するギバーテイクオール株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO 河野清博、以下当社)は、この度『売上トップ1%のビルダーが実践している《仕組みで売れる営業組織の作り方》セミナー』をZOOM開催いたします。

■このような方に是非おすすめしたいセミナーです

■開催概要

- 成約率が20%以下の工務店の経営者様- 商品はいいのになぜか成約率が上がらないとお嘆きの経営者様- 一部のトップセールスだけが売れる状態になっている工務店様- 営業部長に頼らない仕組みで売れる営業組織を作りたい経営者様- 自社のマネジメント力に不安を感じている経営者様[表: https://prtimes.jp/data/corp/36099/table/86_1_30bf4f52d2cbc3de5dc6b76d5b19dd0d.jpg ]

■本セミナーで学べるポイント

■登壇者紹介

- ツーマンセル営業/担当マッチング制度で成約率を劇的に改善する方法- 繁盛店しか知らない失注分析を外注することの重要性と活用方法- 昨今2回目までの面談で申込を獲得する会社が増えている中で、最短でクロージングをする方法- 営業動画を活用することで営業マンの属人化を防ぐ方法セミナーの詳細・申込 :https://allgrit.givertakeall.com/seminar/givertakeall_20250109/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes

ギバーテイクオール株式会社

代表取締役

河野 清博

滋賀県出身。2012年、コンサルティング会社に入社し、一貫して住宅不動産業界の経営コンサルティングを担当。2017年2月にギバーテイクオール株式会社創業。2018年8月から熊本県に絞ってマッチングプラットフォーム《auka》を事業展開開始。 2022年8月、住宅メーカーの集客・営業をLINEで自動化する《ALL GRIT(旧名称:来店プラス)》を開発・リリース。

■ALL GRIT(オールグリット)とは

ALL GRIT by auka|https://allgrit.givertakeall.com/

ALL GRIT NEWS

https://allgrit.givertakeall.com/news/(https://allgrit.givertakeall.com/news/?utm_source=newsletter&utm_medium=Referral&utm_campaign=prtimes)

《ALL GRIT(オールグリット)》は、LINEを活用して集客・営業をbot化することができる、住宅業界に特化したMAツール(マーケティングオートメーションツール)です。

イベント予約数のアップから、資料請求のランクアップ、再来場案件の引き上げ、OB紹介・業者紹介の獲得まで、住宅業界でこれまでアナログで行われていた属人的な集客・営業を自動化することができます。

効率的な業績UPに必要なさまざまな機能を揃えてDX化したオールインワン型ツールで、住宅メーカー様の集客・営業を支援いたします。

※ALL GRITは、アウカ来店プラスの新名称です。

■当社会社概要

会社名: ギバーテイクオール株式会社

住所 : 東京都港区麻布十番1-5-26 3F

代表 : 代表取締役CEO 河野 清博

事業内容: オンライン住宅カウンター「auka」運営、LINE集客ツール「ALL GRIT by auka(旧:auka来店プラス)」開発・販売

設立 : 2017年2月

資本金: 2億1,151万円

従業員数: 20名(2024年4月現在)

株主: ジャフコグループ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、マネックスベンチャーズ株式会社 他

ギバーテイクオール コーポレートサイト : https://givertakeall.com/

auka プロダクトサイト: https://auka.givertakeall.com/product_auka/

ALL GRIT by auka プロダクトサイト: https://allgrit.givertakeall.com/