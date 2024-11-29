ファーウェイユーザーの方へ日頃の感謝を込めてアフターサービスキャンペーンを1月31日（金）まで開催！

華為技術日本株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/24671/555/resize/d24671-555-7fa490b5cf197d873b63-0.jpg ]華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、日頃の感謝を込めて、2024年11月15日（金）～2025年1月31日（金）の間、アフターサービスのキャンペーンを実施しています。是非この機会にご利用ください。各キャンペーン内容やキャンペーン期間については以下をご覧ください。【HUAWEIお客様感謝サービスキャンペーン詳細】１.来店修理作業費が無料 ・キャンペーン期間：2024年12月1日（日）～2024年12月25日（水）東京都または大阪府にある認定修理店へ来店修理の際、修理代金のうち作業費が無料になります。対象製品：ウェアラブル製品、オーディオ製品※ 部品の在庫状況などによりご来店時に修理を承れない場合があります。ご来店前に認定修理店にお電話でご確認ください。認定修理店についてはこちら https://consumer.huawei.com/jp/support/service-center/２.HUAWEIスマートウォッチ下取りサービス ・キャンペーン期間：2024年11月5日（火）～2025年1月31日（金）下記のようにHUAWEIスマートウォッチを下取りに出すことで、お得な価格で最新のスマートウォッチをゲットできます。下取り時の割引は一律で、最大約14,000円OFFとなるチャンスです。『HUAWEI WATCH GT 5 46mm ブラック』『HUAWEI WATCH GT 5 46mm ブルー』『HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm ブラック』の購入……BandシリーズとFITシリーズ以外のHUAWEIスマートウォッチが下取り対象『HUAWEI WATCH FIT 3 ブラック』『HUAWEI WATCH FIT 3 ホワイト』『HUAWEI WATCH FIT 3 ピンク』の購入……BandシリーズとFITシリーズのHUAWEIスマートウォッチのみが下取り対象下取りキャンペーンについて詳細はこちら https://consumer.huawei.com/jp/support/huawei-trade-in/[画像2: https://prtimes.jp/i/24671/555/resize/d24671-555-b7b3e4e5356c7b87bf4b-0.jpg ]３.HUAWEI STOREで使えるクーポンを配布 ・キャンペーン期間：2024年11月15日（金）～2024年12月25日（水）認定店へ来店修理または宅配修理にて修理を依頼されたお客様に、修理完了時、HUAWEI 公式販売サイト「HUAWEI STORE」特設ページで利用できる20%OFFクーポンをご提供いたします。※ HUAWEI STORE特設ページのリンクはクーポンコードと同時にお知らせいたします。認定修理店についてはこちら https://consumer.huawei.com/jp/support/service-center/宅配修理についてはこちら https://consumer.huawei.com/jp/support/express-repair/４.延長保証が20%OFF [画像3: https://prtimes.jp/i/24671/555/resize/d24671-555-a170f398f21497c4cc0d-0.png ]・キャンペーン期間：2024年11月15日（金）～2024年12月25日（水）キャンペーン期間中、各製品の「ファーウェイ安心ケア（製品保証期間［通常１年間］の延長保証）」が20%OFFとなります。例えばBand製品のメーカー延長保証を2年に延長する場合、864円(1日当たり約2.4円)からご購入いただけます。「ファーウェイ安心ケア」販売価格は製品によって異なります。申し込みはこちらからhttps://consumer.huawei.com/jp/support/huawei-care-extended-warranty/【HUAWEIお客様感謝サービスキャンペーン利用規約について】本利用規約は、華為技術日本株式会社が実施する「HUAWEIお客様感謝サービスキャンペーン」に適用されます。「HUAWEIお客様感謝サービスキャンペーン」は 上記４つのキャンペーンから構成されています。利用規約詳細はhttps://consumer.huawei.com/jp/support/service-giving-season-2024/ のキャンペーンページ利用規約をご確認ください。