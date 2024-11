「よしもと芸人×サンリオキャラクターズ」コラボグッズが発売中！　令和ロマンとヨネダ2000がサンリオキャラクターズと漫才を披露!!

株式会社A3

「よしもと芸人×サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが、2024年11月29日(金)からルミネtheよしもと&サンリオアニメストア池袋P'PARCO店で発売中! また、通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」でもグッズをお取り扱い中です。



今回のコラボでは、令和ロマンの高比良くるまさんと松井ケムリさんがバッドばつ丸、ポムポムプリンと、ヨネダ2000の誠さんと愛さんがハローキティ、けろけろけろっぴと、それぞれペアになりました! 仲良く一緒に漫才を披露する姿が可愛すぎます!!





思わず笑顔になるコラボグッズの数々をお見逃しなく♪

【開催情報(通販/店舗)】

<店舗>

■販売期間:2024年11月29日(金)~

■場所:ルミネtheよしもと、サンリオアニメストア池袋P’PARCO店



<通販>

■販売期間:2024年11月29日(金)~

■サイト:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」

「よしもと芸人×サンリオキャラクターズ」コラボグッズ一覧

【グッズ一覧】

・缶バッジ(全6種)※ブラインド商品

・アクリルキーホルダー(全6種)※ブラインド商品

・アクリルスタンドプレート(全2種)

・キャラクリアケース(全2種)

・スライド式小物ケース(全2種)

・PETANTシール(全1種)

・コレクトブック(全2種)



※ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品と全種がそろうコンプリートBOXの2種類から購入方法をお選びいただけます。

缶バッジ(全6種)※ブラインド商品

直径5.7cmの缶バッジは、コンビごと、サンリオキャラクターズとのペアごとのデザインで登場! 同じポーズをしていたり、お揃いのリボンや被り物をしていたり……コラボならではの胸キュンポイントを、お手元でじっくりとお楽しみください!!

アクリルキーホルダー(全6種)※ブラインド商品

カバンやポーチのワンポイントにぴったり! アクリルキーホルダーは約6.5cmと大きめサイズです。ふんわりタッチで描かれた、キュートな各ペアの全身を見ることができます!

仲良しな様子が伝わってきて、今にも楽しげな声が聞こえてきそうです♪



アクリルスタンドプレート(全2種)

アクリルフィギュアプレートは、台座に各パーツをはめ込んで完成させるスタンド型アイテム。令和ロマンやヨネダ2000がサンリオキャラクターズと一緒に、目の前で漫才を披露しているような臨場感を味わえます!

キャラクリアケース(全2種)

「令和ロマン×バッドばつ丸×ポムポムプリン」「ヨネダ2000×ハローキティ×けろけろけろっぴ」が描かれた、約22.4cm×15.5cmの硬質クリアケース。

ラグビーボールやハーモニカ、ベレー帽やはすの葉など、各コンビ&サンリオキャラクターズにまつわるモチーフイラストも注目ポイントです♪

スライド式小物ケース(全2種)

およそ横9cm×縦4cmのスライド式小物ケースは、アクセサリーやサプリメントなど無くしやすい小物をしまって持ち運ぶのにピッタリなアイテム。ボールチェーン付きなので、そのままカバンに付けることも◎



PETANTシール(全1種)

弱粘着仕様の貼ってはがせるPETANTシール。普段使いのPCに貼ったりスマホケースに挟んだりすれば、目に入る度にほっこり癒されます。

コラボならではのコンビ名ロゴが入った可愛いデザインなので、そのまま飾るのもおすすめ!

コレクトブック(全2種)※ブロマイドは別売りです。

コレクトブックは、約8.9cm×6.3cmサイズのカードが収納できる20ポケット付きのカードケースです。お気に入りの1枚を表紙の窓からひょっこり覗かせて、推しをアピールしちゃいましょう!

今回条件を満たすともらえる購入特典の名刺風カードも、もちろん入れられます♪

名刺風カード(全4種)が購入特典に!

「よしもと芸人×サンリオキャラクターズ」新商品のみを1会計2,200円(税込)お買い上げごとに、購入特典として名刺風カード(全4種)をランダムで1枚プレゼント。

お迎えしたグッズと一緒に飾ってお楽しみください♪



※サンリオアニメストアONLINE(通販)、サンリオアニメストア店頭のみの配布となります。

※ブロマイドは別売りです。

思わずコレクションしたくなるグッズから、日常に取り入れやすいグッズまで幅広くラインナップした「よしもと芸人×サンリオキャラクターズ」のコラボグッズ。

お気に入りの新作グッズをお迎えして、笑顔いっぱいの毎日を過ごしましょう!



(C)YOSHIMOTO KOGYO

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L650086

