【年に一度！いい肉の日（11/29）】赤字覚悟の特別販売を開始しました！限定福箱販売！お見逃しなく！

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株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、11月(いい)29日(にく)「いいの肉の日」にちなんで、11月29日(金)限定で、宮崎牛や宮崎ブランドポークを特別価格でお買い求めいただける”年に一度のいい肉の日 特別販売”を開催中です。




いい肉の日特設ページ


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31


販売期間：2024年11月29日(金)　0:00～23:59


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


【厳選商品ラインアップ】



宮崎牛赤身・霜降りスライスセット計1.0kg

ネット価格9,500円


＼ネット価格より36％OFF！／


⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】5,990円！(税込・送料込)


贅沢に2部位が楽しめる！お鍋のお肉はこれで決定！


商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6232






もつ鍋セット4人前(醤油風味)

ネット価格5,500円


＼ネット価格より12％OFF！／


⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】4,800円！(税込)


寒い冬にあたたかいもつ鍋はいかが？


商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6235



お手軽おかわりセットも販売中↓


商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6221






◆売り切れ必須の”豪華福箱”



特製福箱〈松〉

＼宮崎牛のみぎゅ～っと計2.5kg！／


贅沢すぎる豪華福箱！


年末年始のお肉のストックにも最適！


【いい肉の日特別価格】11,290円！(税込)



商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6239





特製福箱〈竹〉

＼宮崎牛＋宮崎県産豚肉で合計2.6kg以上！／


美味しい牛肉と豚肉、どちらも味わえる！


【いい肉の日特別価格】8,829円！(税込)



商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6238







特製福箱〈松〉

＼ミヤチクの惣菜＋加工品で合計2.8kg以上！／


お手頃に福箱を楽しみたい！という方へ


【いい肉の日特別価格】5,529円！(税込)



商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6237





肉の日商品はすべて税込・送料込みでご用意！(当日限り)


その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。



■お問い合わせ先


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ミヤチクギフトセンター


TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】



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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


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