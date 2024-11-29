【年に一度！いい肉の日（11/29）】赤字覚悟の特別販売を開始しました！限定福箱販売！お見逃しなく！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、11月(いい)29日(にく)「いいの肉の日」にちなんで、11月29日(金)限定で、宮崎牛や宮崎ブランドポークを特別価格でお買い求めいただける”年に一度のいい肉の日 特別販売”を開催中です。
いい肉の日特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31
販売期間：2024年11月29日(金) 0:00～23:59
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【厳選商品ラインアップ】
宮崎牛赤身・霜降りスライスセット計1.0kg
ネット価格9,500円
＼ネット価格より36％OFF！／
⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】5,990円！(税込・送料込)
贅沢に2部位が楽しめる！お鍋のお肉はこれで決定！
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6232
もつ鍋セット4人前(醤油風味)
ネット価格5,500円
＼ネット価格より12％OFF！／
⇒⇒⇒【いい肉の日特別価格】4,800円！(税込)
寒い冬にあたたかいもつ鍋はいかが？
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6235
お手軽おかわりセットも販売中↓
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6221
◆売り切れ必須の”豪華福箱”
特製福箱〈松〉
＼宮崎牛のみぎゅ～っと計2.5kg！／
贅沢すぎる豪華福箱！
年末年始のお肉のストックにも最適！
【いい肉の日特別価格】11,290円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6239
特製福箱〈竹〉
＼宮崎牛＋宮崎県産豚肉で合計2.6kg以上！／
美味しい牛肉と豚肉、どちらも味わえる！
【いい肉の日特別価格】8,829円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6238
特製福箱〈松〉
＼ミヤチクの惣菜＋加工品で合計2.8kg以上！／
お手頃に福箱を楽しみたい！という方へ
【いい肉の日特別価格】5,529円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/6237
肉の日商品はすべて税込・送料込みでご用意！(当日限り)
その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
■会員登録(無料)でキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929