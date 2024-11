劇中アイテムを再現したプロップレプリカ付き！映画『ジョーカー』の豪華7インチ・プレイセットが登場！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、 代表取締役社長:フランク・デュボア)は、国内正規代理店を務めるマクファーレン・トイズの「DCマルチバース」シリーズより、映画『ジョーカー』の「デラックス・コレクターセット」アーサー・フレック&マレー・フランクリン・ショーを取り扱い開始いたしました。

劇中に出てくる「マレー・フランクリン・ショー」のシーンを7インチ・プレイセットとして立体化した本アイテムには、ジョーカー(アーサー・フレック)とマレー・フランクリンのフィギュアが付属。さらに、映画に登場するプロップの実物大レプリカが付いてくる豪華セットとなっています。

【DCマルチバース】7インチ・アクションフィギュア 「デラックス・コレクターセット」アーサー・フレック&マレー・フランクリン・ショー[映画『ジョーカー』]

映画『ジョーカー』にて、ジョーカー(アーサー・フレック)が「マレー・フランクリン・ショー」に登場するシーンを、7インチスケールのプレイセットとして立体化!

ジョーカーとマレー・フランクリンのアクションフィギュアは、高さ約18cmという大きさながら、演じる役者の特徴を捉えて細部まで再現されている。

可動ポイントは約22箇所。ジョーカーは差し替え用フェイスパーツが付属し、表情を変えることが可能だ。また、ピストル、ネタ帳、差し替え用ハンドパーツが付属。マレー・フランクリンには、マグカップとマイクが付属する。

「マレー・フランクリン・ショー」の背景、床、デスク、椅子、観葉植物を組み合わせることで、番組のセットを再現可能!

さらに「デラックス・コレクターセット」となる本アイテムには、映画に登場するプロップの実物大レプリカが付属。アーサーが使用するネタ帳のノート、ピエロの楽屋にある「Don’t Forget to Smile」のサインプレート(金属製)、アーサーが出演したコメディショーのポスター、アーサーがバスの乗客に見せる「Forgive my Laughter」のカードといった、リアルに再現された劇中の印象的なアイテムを手に入れることができる。

●発売:2025年3月予定

●定価:35,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:29,800円(税込)

●セット内容:ジョーカー(アーサー・フレック)フィギュア、マレー・フランクリン フィギュア、差し替え用フェイスパーツ(ジョーカー/×2)、ピストル、ネタ帳、差し替え用ハンドパーツ(ジョーカー/×4)、マグカップ、マイク、「マレー・フランクリン・ショー」セット(背景、床、デスク、椅子×2、観葉植物)、ライフサイズ・プロップレプリカ(ノート、サインプレート、ポスター、カード)、キャラクターカード

●メーカー:マクファーレン・トイズ

●発売・販売元:株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記:JOKER and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc.(s24)

●販売店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/category/131/200027329000.html

※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとマクファーレン・トイズ社との契約により製造したものです。