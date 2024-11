UKパンクフォークロッカーのフランク・ターナー、日本のパンクバンドDizzy Sunfistとの共演シングル「Do One」を発表

The Orchard Japan[画像1: https://prtimes.jp/i/55377/1162/resize/d55377-1162-4e2365740ca63ed6cbd8-0.jpg ]Frank Turner photo by Shannon Shumaker, Dizzy Sunfist photo by Jesseイギリス出身のパンクフォークロッカーのフランク・ターナーが、日本のパンクロックバンドDizzy Sunfistと初タッグ。彼らをフィーチャーしたニューシングル「Do One (feat. ayapeta of Dizzy Sunfist)」を本日リリース。12月10日(火)には東京・渋谷WWW Xで初のソロ・ヘッドライナー公演を開催、記念すべき初来日公演にはサポート・アクトとして卓真(TAKUMA/10-FEET)の出演も決定した。「Do One」は、今年5月にリリースされたフランクの10枚目のアルバム『Undefeated』からのリードシングル。これまでにドイツのパンクロックバンドDonots(ドゥノッツ)との共演バージョン、イタリアのロックバンドFast Animals And Slow Kids(ファスト・アニマルズ・アンド・スロウ・キッズ)との共演バージョンを発表。新たに発表されたのDizzy Sunfistとの共演バージョンでは、Dizzy Sunfistのリードボーカルのあやぺたから日本語を教えてもらい、フランクは彼女と一緒に日本語で歌っている。ファンに大好評のこの曲が、いっそう楽しいコラボシングルとして生まれ変わった。「Do One」のコラボレーションに関して、フランクはこう語る。「このアルバムのために、僕は1曲を選び他言語で歌おうと決めました。リードシングルの“Do One”を最初はドイツ語で、次はイタリア語で、そして今回日本語で歌うことにしました。僕にとっての楽しい挑戦であり、海外のファンに対する敬意も表しています。翻訳を助けてもらったり、とても貴重なコラボの機会を得られました」「共通の友人を介して知り合った」というDizzy Sunfistについては、こんなふうに説明する。「Dizzy Sunfistのアヤとコラボができて、この上なく光栄です。そもそも彼女は素晴らしいバンドの素晴らしいシンガーであり、しかし彼女は素晴らしい先生でもありました。僕がまったく知らない日本語で歌うという難題の克服に手を貸してくれました。彼女はとても辛抱強く、一緒に仕事をするのが楽しい人です。僕への指導と、このトラックの歌唱の両方で素晴らしい仕事をしてくれました。遂に日本のアーティストと仕事ができたこと、そして初めて訪れる日本の計画を立てながら、とても興奮しています」Dizzy Sunfistのリードボーカルのあやぺたも、以下のコメントを寄せている。「とても素晴らしい曲の日本語バージョンをやらせていただけて光栄です。frankの日本語の歌がかっこよすぎて拳が上がります! そして、NOFXのlast showの時、初めてライブを見させてもらい、アコギ1本で堂々とライブしている姿に心動かされました。かっこいい人がつくったかっこいい曲を一緒にやらせてもらえて最高です!」フランクからは、日本のファンに向けてこんなメッセージも届けられている。「長年ずっと日本でライブを行うことを切に願っていました。それが遂に実現することに、とても興奮しています。正直言って、どんな体験が待ち受けているのかまったく想像もつきませんが、とにかく新しいことを学び、新たな人との出会いを期待しています」ニューシングル「Do One feat. Dizzy Sunfist」は、本日Xtra Mile Recordingsからリリース。フランク・ターナーの日本公演は、2024年12月10日(火)に東京・渋谷WWW Xで開催される。自身の設立したインディーレーベルからリリースされたフランクの最新アルバム『Undefeated』は、彼自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛け、妻ジェシカ・ギーズとエセックス州マーシー島のホームスタジオでレコーディングされた。ライブバンドのメンバーである、ベン・ロイド(ギター)、タラント・アンダーソン(ベース)、カラム・グリーン(ドラム)、マット・ナシール(ピアノ)と制作。全英アルバムチャートで3位、インディーチャートで1位を記録した。■フランク・ターナー来日公演Frank Turner Solo Show 2024日時:2024年12月10日(火)開場18:00/開演19:00会場:東京・WWW Xサポート・アクト:卓真(TAKUMA/10-FEET)チケット料金(税込):7,000円(スタンディング)※別途1ドリンク代必要※未就学児(6歳未満)入場不可https://www.livenation.co.jp/artist-frank-turner-18185企画・制作・招聘:Live Nation Japan合同会社協力:The Orchard■Frank Turnerのプロフィール[画像2: https://prtimes.jp/i/55377/1162/resize/d55377-1162-06e2ea8a38c98586cafd-1.jpg ]フランク・ターナーはイギリスのハードコア・パンク・バンドMillion Dead(ミリオン・デッド)の元シンガー。2006年にソロに転身後、パンク/フォークシンガーとして活躍。2022年にリリースした9作目のソロアルバムは全英アルバムチャートで1位を獲得。2024年5月には自身のレーベルから10枚目のアルバム『Undefeated』を発表し、小さなクラブから巨大なスタジアムまで、驚異的な数のライブを世界中で行っている。“パンクシンガーのフランク・ターナーが10枚目のスタジオアルバムを携えて力強くカムバック” by The Independent“フランク・ターナーの10枚目のアルバムは、20年近く続けても今なお与えるものがたくさんあることを教えてくれる” by Kerrang!“このアルバムは、彼のアーティストとしての進化の証であり、彼を定義する揺るぎなき精神を思い出させてくれる” by Clash“ターナーは、キャリア史上ベストな音楽を生み出している” by Rock n Reel *****“(「Do One」は)フランク・ターナーらしい典型的なスタイル。フォーク調のパンクソングであり、一度耳にするとコーラスが頭から離れない” by Brooklyn Vegan“新たな世界記録保持者となってなお、フランク・ターナーの勢いは止まらない” by Consequence■Dizzy Sunfistのプロフィール[画像3: https://prtimes.jp/i/55377/1162/resize/d55377-1162-9f0c26a89b2893126055-2.jpg ]2009年結成、大阪出身のあやぺた(ボーカル/ギター)を中心にしたスリーピースのメロディックパンクバンド。2013年に初の全国流通となる1stミニアルバム『FIST BUMP』をリリース。2018年には2ndフルアルバム『DREAMS NEVER END』を引っ提げて、全国ツアーのみならず、初のアジアツアーを開催。2023年5月最新ミニアルバム『PUNK ROCK PRINCESS』を発表し、精力的にツアー活動を続けている。■リリース情報Frank Turner(フランク・ターナー)シングル「Do One (feat. ayapeta of Dizzy Sunfist)」配信中配信リンク:https://frankturner.orcd.co/doonedizzysunfistレーベル:Xtra Mile Recordings[画像4: https://prtimes.jp/i/55377/1162/resize/d55377-1162-656b236d20493b2bb48a-3.jpg ]Frank Turner(フランク・ターナー)最新アルバム『Undefeated』2024年5月3日リリース配信リンク:https://frankturner.orcd.co/undefeatedレーベル:Xtra Mile Recordings[画像5: https://prtimes.jp/i/55377/1162/resize/d55377-1162-da632ed03eda176de9fa-4.jpg ]ALBUM TRACKLIST1. Do One2. Never Mind The Back Problems3. Ceasefire4. Girl From The Record Shop5. Pandemic PTSD6. Letters7. East Finchley8. No Thank You For The Music9. The Leaders10. International Hide and Seek Champions11. Show People12. On My Way13. Somewhere Inbetween14. UndefeatedFor more on Frank Turner:Website: https://frank-turner.com/ YouTube: https://www.youtube.com/@FrankTurner Instagram: https://www.instagram.com/frankturner/ Facebook: https://www.facebook.com/frankturnermusic TikTok: https://twitter.com/frankturner ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。